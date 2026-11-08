“Lefkoşa’nın geleceğini değiştirecek kadroya ve projelere sahibiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, dün akşam gerçekleştirilen aday tanıtım şöleninin ardından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’nın geleceğini değiştirmek için güçlü bir kadroya, doğru projelere ve bunları hayata geçirecek kararlılığa sahip olduklarını vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktunç, aday tanıtım şöleninde ortaya konan birlik ve beraberliğin kendilerine büyük güç verdiğini belirterek, Lefkoşa için aynı hedefe inanan ve aynı heyecanı paylaşan güçlü bir ekiple yola çıktıklarını ifade etti.

Lefkoşa’nın geleceğini değiştirmenin öncelikle o şehri sevmekle başladığını belirten Aktunç, ancak gerçek değişimin güçlü bir ekip, doğru projeler ve bunları uygulayacak kararlılıkla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Yanında bilgi birikimi, deneyimi ve enerjisiyle Lefkoşa’ya değer katmaya hazır bir kadro bulunduğunu vurgulayan Aktunç, başkentin ihtiyaçlarını bildiklerini, mevcut sorunları tespit ettiklerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileriyle geleceğe yön verecek projelerini hazırladıklarını kaydetti.

“Hayal kurmakla yetİnmİyoruz, hayata geçİrmeye haziriz”

Lefkoşa için yalnızca güzel bir gelecek hayal etmediklerini, bu hedefleri gerçeğe dönüştürecek kadroya ve çalışma azmine sahip olduklarını ifade eden Aktunç, önceliklerinin Lefkoşalıların günlük yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve başkente hak ettiği değeri kazandırmak olduğunu belirtti.

Aday tanıtım şöleninde ortaya çıkan birliktelik ve heyecanın kendilerini daha da motive ettiğini dile getiren Aktunç, artık hazırlanan projeleri hayata geçirme zamanının geldiğini vurguladı.

Aktunç, açıklamasının sonunda kendilerine destek veren, güven duyan ve aynı heyecanı paylaşan herkese teşekkür ederek, güçlü bir ekip ruhuyla Lefkoşa için önemli başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Lefkoşa’ya yakışan bir yaşam hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Aktunç, başkentin geleceğini ortak hedefler, güçlü kadrolar ve somut projelerle şekillendirmeye hazır olduklarını ifade etti.