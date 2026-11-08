“Hiçbir çocuğun dışarıda bırakılmadığı kapsayıcı bir eğitim sistemi oluşturacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ni, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nu,Değirmenlik Lisesi’ni ve Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde İncirli’ye, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı ve adayı Ali Karavezirler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında CTP heyetinin ilk durağı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi oldu. Heyet, belediye ziyaretinin ardından Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ne giderek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullarda yürütülen çalışmalar ve eğitim alanında yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan İncirli, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği ve özel gereksinimli öğrencilerin karşılaştığı sorunların öne çıktığı görüşmelerde, eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi için merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı.

“Tüm çocukların aynı eğitim olanaklarına ulaşmasını sağlayacağız”

Sıla Usar İncirli, eğitimde nitelikli bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Onu da bilimsel bir şekilde, sizlerle birlikte bu eğitimdeki niteliksel dönüşümü gerçekleştireceğiz” dedi. Yeni dönemde mesleki eğitime büyük önem vereceklerini belirten İncirli, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmenin ve görevlerini zorluklarla karşılaşmadan yerine getirebilmelerini sağlamanın öncelikleri arasında olacağını ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğine de dikkat çeken İncirli, Karpaz’dan Lefkoşa’ya, hangi bölgede yaşarsa yaşasın tüm çocukların aynı eğitim olanaklarına ulaşmasını sağlamanın görevleri olduğunu vurguladı.

“Yerel yönetimlerimizin eğitime yapmakta olduğu katkılardan büyük bir gurur duyuyoruz”

Eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu ifade ede İncirli, “Bizlerin görevi 6 Aralık'tan sonra her çocuğun önündeki engelleri kaldırmak ve ailelerinin ekonomik durumuna bakılmaksızın, hangi bölgede yaşıyor olduklarına bakılmaksızın tümüne de eşit fırsatlar vermektir. Ayrıca yerel yönetimlerimizin eğitime yapmakta olduğu katkılardan büyük bir gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Özel eğitim öğretmeni eksikliğinin giderilmesi ve çocukların ihtiyaç duydukları desteğe ulaşması önceliğimiz”

Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunları ve öğretmen yetersizliğini gündeme getirmesi üzerine İncirli, özel eğitim öğretmeni eksikliğinin giderilmesi ve çocukların ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. İncirli, “Özel gereksinimi olan çocuklarımız için özel eğitim öğretmenlerimizin sayısının arttırılması, onların çalışma kapasitelerinin yükseltilmesi üzerine çalışacağız” ifadelerini kullandı. Özel eğitim kurumlarının sayısını da artırmayı hedeflediklerini vurgulayan İncirli, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin iş birliği içinde çalışacağı kapsayıcı bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

“Eğitimin nitelikli dönüşümünü 5 yılın içerisinde gerçekleştireceğiz”

Son olarak tam gün eğitime geçiş süreciyle ilgili de konuşan Sıla Usar İncirli, sürecin planlı ve kademeli şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. İncirli, “Geçtiğimiz dönemde zorlayarak tam gün eğitime geçilmeye çalışıldı ve başarılı olmadı. Biz, eğitimin nitelikli dönüşümünü 5 yılın içerisinde gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de çocukların beslenmesini, güvenli alanlarını, ulaşımlarını ve müfredatı hazırlayarak ilerleyeceğiz” dedi. İncirli bütün süreçlerin öğretmenler, uzmanlar, aileler ve okul yönetimleriyle birlikte takvimlendirilerek yürütüleceğini sözlerine ekledi.