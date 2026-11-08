“Çevre ve eğitim alanında projelerimizi hayata geçireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Alaniçi ve Yıldırım köylerine ziyaret etti. Ziyaretlerde CTP Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı Şemsi Oyuncu, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı. CTP Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı Şemsi Oyuncu, göreve gelmelerinin ardından Yıldırım İlkokulu’nun yeniden açılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Oyuncu, insan ve çevre sağlığı ile çocukların eğitim hayatını ilgilendiren projeleri hızla hayata geçireceklerini belirtti.

“İnsan ve çevre sağlığı öncelikli hizmet anlayışımızdır”

Ziyaretlerde konuşan Şemsi Oyuncu, Yıldırım köyünde bulunan ve çevre kirliliğinin yanı sıra sık sık çıkan yangınlar nedeniyle hava kirliliğine de yol açan çöplüğün, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Esen Beyköylü öncülüğünde kapatıldığını belirtti. Yıldırım köyündeki çöplerin düzenli olarak toplanarak Gazimağusa’daki çöplük alanına sevk edildiğini kaydetti. İnsan ve çevre sağlığının öncelikli hizmet anlayışları arasında bulunduğunu vurgulayan Oyuncu, seçimlerin ardından bu yöndeki çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

Kapatılan Yıldırım İlkokulu’nun yeniden açılması için de göreve gelmeleriyle birlikte gerekli çalışmaları yapacaklarının sözünü veren Oyuncu, çocukların kendi köylerinde eğitim almalarını sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Alaniçi köyünde ova ve ağıllara giden yolların tamiratına başladıklarını da belirten Oyuncu, göreve gelmelerinin ardından tüm bölgelerdeki ova ve ağıl yollarına yönelik altyapı çalışmalarının hızla sürdürüleceğini kaydetti.

Oyuncu, seçimlerin ardından çevre ve insan sağlığını doğrudan ilgilendiren projeleri hayata geçirerek belde halkına sunulan hizmetin kalitesini artıracaklarını söyledi.

Ziyaretlerde yurttaşlar CTP adaylarına destek belirterek Şemsi Oyuncu’nun bölgede sevilen, çalışkan ve dürüst kişiliğiyle ön plana çıktığını ifade etti. CTP’nin hem yerel yönetim seçimlerinden başarıyla hem de genel seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkacağına inanç belirten yurttaşlar, partinin vizyonu, programı ve ideolojisiyle halkın umudu olduğunu dile getirdi.