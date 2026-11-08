“Özellikle dar gelirli ve zor durumda olan yurttaşların ihtiyaçları önceliğimiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti. İncirli’ye ziyaretleri sırasında bazı milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar da eşlik etti. Ziyarette ZAYDER’in çalışmaları ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi alan İncirli, derneğin özellikle yaşlılara, engelli bireylere ve toplumun farklı kesimlerine yönelik yardımlaşma faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede CTP’nin sosyal politikalara ilişkin yaklaşımını paylaşan İncirli, özellikle dar gelirli ve zor durumda olan yurttaşların ihtiyaçlarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

ZAYDER ise sosyal yardımlardan yararlanan yurttaşların ihtiyaçlarının ve durumlarının düzenli olarak takip edilebilmesi amacıyla oluşturmayı planladıkları veri tabanı projesini aktardı. İncirli, CTP’nin sosyal politikalarını veriye dayalı bir anlayışla şekillendirdiğini belirterek, bu konuda ZAYDER ile ortak bir yaklaşım benimsediklerini ve iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.