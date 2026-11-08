“Kadınlar şiddet karşısında yalnız bırakılmayacak”

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, CTP Kadın Örgütü ve CTP'li belediyelerin iş birliğiyle hayata geçirilen Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi'nin (ŞÖDAM) Gönyeli-Alayköy'de de uygulanacağını açıkladı.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını belirten Soyalp, yoksulluğun, ekonomik bağımlılığın ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların yaşamını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Soyalp, “Bir kadın şiddete maruz kaldığında nereye başvuracağını, kimden destek alacağını bilmeli. Yardım istediğinde kendisini dinleyen, doğru yönlendiren ve yanında duran bir kurum bulabilmeli. Biz belediyenin de bu sorumluluğu üstlenmesini istiyoruz” dedi.

“Şiddet yaşanmadan önce de sorumluluk almalıyız”

ŞÖDAM'ın yalnızca şiddet yaşandıktan sonra başvurulacak bir merkez olmadığını vurgulayan Soyalp, şiddeti önlemeye yönelik eğitimlerin ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesini destekleyen çalışmaların da hizmetin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Merkeze fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital veya cinsel şiddete maruz kalan ya da şiddet riski altında bulunan kişilerin başvurabileceğini belirten Soyalp, başvuru sahiplerinin hukuki, psikolojik ve sağlık desteklerine erişiminin kolaylaştırılacağını, ihtiyaç duyduklarında ilgili kurumlara yönlendirileceklerini ifade etti.

“Kadınların ekonomik bağımsızlığı da bu mücadelenin bir parçası”

Kadınların ekonomik olarak başkalarına bağımlı olmasının şiddet gördükleri ortamdan uzaklaşmalarını zorlaştırabildiğini belirten Soyalp, çocukların güvenliğinin de bu süreçte göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Belediye kreşleri projesiyle dar gelirli ailelerin çocuk bakımına erişimini kolaylaştırmayı ve kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemeyi hedeflediklerini hatırlatan Soyalp, ŞÖDAM'ın da kadınların güvenli ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

“Belediyeden destek almak için tanıdığa ihtiyaç duyulmamalı”

Soyalp, “Kadınların ve çocukların şiddetten uzak, güvenli bir yaşam sürmesi temel bir hak. Bir kadın kendisi ya da çocukları için desteğe ihtiyaç duyduğunda belediyenin kapısını çalabilmeli. Bunun için bir tanıdığa, bir aracıya ihtiyaç duymamalı. Biz herkesin eşit şekilde hizmet alabildiği, ihtiyaç duyduğunda yanında belediyeyi bulabildiği bir yönetim anlayışı istiyoruz” dedi.