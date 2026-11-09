Erhürman’dan köprü kurucu formüller paketi

YENİDÜZEN

Kıbrıs sorununda gözlerin çevrildiği ara bölgedeki kritik randevu bugün gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuellar’ın ev sahipliğinde, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün saat 11.00’de BM Misyon Şefi’nin konutunda bir araya geliyor.

Görev süresi aralık ayında dolacak olan Holguín’in "Sonuç çıkmazsa raporumu yazar giderim, 5+1 ihtimali de çöker" uyarısıyla çıtayı en üst seviyeye taşıdığı görüşmeye, Kıbrıs Türk tarafı masadaki tıkanıklıkları aşmayı amaçlayan "köprü kurucu" nitelikte, ezber bozan kapsamlı bir ‘güven yaratıcı önlemler’ teklif paketiyle gidiyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre Kıbrıs Türk tarafı, bugünkü toplantıyı yalnızca kamuoyuna yansıyan yeni geçiş noktaları ve mayın temizliği başlıklarıyla sınırlı tutmayacak. Erhürman liderliğindeki heyet, hem BM’nin hem de Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadarki taleplerini gözeten, taraflar arasında köprü işlevi görecek uzlaştırıcı açılımları ve ilk kez duyulacak yenilikçi maddeleri içeren geniş bir güven yaratıcı önlemler paketini masaya sunacak.

Kıbrıs Türk tarafının bu hamledeki esas ve öncelikli hedefi ise, yakalanacak ivmeyle birlikte doğrudan BM Genel Sekreteri António Guterres'in de yer alacağı 2+1 formatındaki üçlü zirvenin ve ardından 5+1 toplantısının önünü açmak.

Hem BM hem de Kıbrıs Rum tarafının taleplerine “köprü kurucu” formüller

Sunulacak pakette yer alan unsurların temel özelliğini "köprü kurucu" nitelikte olmaları oluşturuyor. Kıbrıs Türk tarafının hazırladığı öneriler; bugüne kadar masada müzakere edilmiş başlıkların yanı sıra, daha önce New York temaslarında ele alınan veya BM raporlarına yansıyan konuları da kapsıyor.

Paket, özellikle hem BM’nin hem de Kıbrıs Rum liderliğinin geçmişte gündeme getirdiği ve talepte bulunduğu başlıklara yönelik tıkanıklıkları aşacak uzlaştırıcı çözümler barındırıyor.

Hedef, 2+1 zirve

Kıbrıs Türk tarafının esas hedefi; güven yaratıcı önlemler üzerinden somut bir ivme yakalamak, sahadaki diyaloğu hızlandırmak ve doğrudan BM Genel Sekreteri António Guterres, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’i bir araya getirecek üst düzey üçlü zirvenin (2+1) ve ardından 5+1 formatının önünü açmak.

Konunun sadece geçiş kapılarına sıkışıp kalmasını istemeyen Türk tarafı, süreci bir sonraki resmi aşamaya taşıyacak kapsamlı bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Holguín’in ‘ya paket ya veda’ resti

Bugünkü zirve öncesinde Kıbrıs basınına ve ajanslara mülakatlar veren Holguín, sürecin kaderinin liderlerin bugünkü iradesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Holguín, "Müzakere yolunda ilk adım güven yaratıcı önlemlerdir, bu olmadan 5+1 olmayacak. Eğer masadan bir şey çıkmazsa Genel Sekreter’e raporumu 'hiçbir şey olmadı' diyerek sunacağım ve görevim bitecek" diyerek iki lidere de açık bir uyarı yapmıştı.

Masada Haspolat (Mia Milia), Kiracıköy-Gaziler-Eğlence, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı güzergahlarında 4 yeni geçiş noktası ile Derinya bölgesinde iki tarafta 70'er bin metrekarelik mayın temizliği gibi teknik başlıklar bulunuyordu.

Ancak Kıbrıs Türk tarafının bugün sunacağı köprü kurucu açılım paketiyle birlikte, zirvenin barikat düzenlemesi olmaktan çıkıp, BM zeminindeki genel siyasi tıkanıklığı aşmayı hedefleyen stratejik bir sürece dönüşmesi bekleniyor.