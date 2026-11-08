Memduh Erdal hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Memduh Erdal yaşamını yitirdi.

Memduh Erdal Co. Ltd.’nin kurucusu olan ve uzun yıllar ticaret ile yükseköğretim alanına katkı sağlayan Erdal’ın vefatı iş ve eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Erdal için yarın saat 12.00’de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Erdal’ın naaşı, Karaoğlanoğlu Çamlıdere’de saat 14.30’da kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.