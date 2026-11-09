“Hükümet, umut tacirliği yapıyor”

Berivan BABAHAN

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunarak gündemdeki gelişmeleri ele aldı. Atan, KAMUSEN ve KTAMS’ın cezaevi çalışanlarının haklarını aramak için başlattıkları grevin UBP-DP Hükümetinin koyduğu 60 gün grev yasağı nedeniyle askıya alındığını ancak çalışanların haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Cezaevi çalışanlarının haklarının yanı sıra gündemden düşmeyen Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) şaibeli kurultayında ortaya atılan iddialara değinen Atan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tutumunu da eleştirdi. Atan, kurultayın ardından yapılan açıklamaları kamuoyunun hayretle izlediğini belirterek, yaşananları ‘çok büyük ayıp’ diye yorumladı. Kurultayın ardından bu kez de sahte diploması kararına ilişkin ‘karar siyasidir’ açıklamasıyla gündeme gelen Başbakan Ünal Üstel’e tepki gösteren Atan, yargının kamu vicdanıyla hareket ettiğini ve Ünal’ın on altı ayrı suçtan yargılandığını hatırlattı. Atan ayrıca 6 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, yurttaşın UBP-DP Hükümetine olan güveni yitirdiğini ve değişimin şart olduğunu aktardı. Cumhuriyetçi Tür Partisi’nin (CTP) birinci parti olacağına inandığını ekleyen Atan, Sıla Usar İncirli’nin nüfus sayımı yapacaklarına ilişkin açıklamalarını takdirle karşıladıklarını kaydetti.

‘‘Sendikalar olarak hak edileni almak için elimizden geleni yapacağız’’

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, cezaevi çalışanlarının tahsisat ve iletişim hakları ile ilgili başlatılan greve karşı UBP-DP hükümetinin aldığı atmış gün grev yasağı kararına ilişkin açıklama yaptı. Öncelikle cezaevi çalışanlarının şartlarının diğer kurumlarda yer alan çalışanlardan farklı olduğunun altını çizen Atan, ek mesai, iletişim ve tahsisat konularında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Atan, cezaevi koşullarından dolayı çalışanların aileleri ile telefonla iletişime geçemediğini hatırlatarak, konuyla ilgili çalışma başlatılmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. KTAMS VE KAMUSEN olarak hem iletişim hem de Maliye Bakanlığı’nın tahsisat oranlarında düzenleme yapması talebiyle grev başlattıklarını ancak, hükümet bakanlar kurulu kararı ile 60 gün yasak getirdiğini aktardı. Kararın ardından grevi askıya almak zorunda kaldıklarını ekleyen Atan ancak, çalışanların haklarını savunmaktan vazgeçmediklerini ve seçimlerin ardından gerekli adımları atacaklarının altını çizdi. Atan ayrıca, ‘‘Merak etmesinler biz sendikalar olarak hak edileni almak için elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımızın gerçekten zor koşullar altında çalıştığını biliyoruz ve bu konuda mücadelemize devam edeceğiz’’ diye ekledi.

‘‘Soruşturmaları devam eden kişiler tekrar aday oluyor’’

Metin Atan, Başbakan Ünal Üstel’in on altı ayrı suçtan yargılanarak 5 yıl hapis cezası alan eski UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal kararına ilişkin ‘‘karar siyasiydi’’ açıklamasına tepki gösterdi. ‘‘Sayın Başbakanın serzenişi kendi partisinin kadın kolları başkanı olmasıdır ancak işlenen hiçbir suç cezasız kalmaz’’ diyen Atan, yargının karar verirken kamuoyu vicdanını seçtiğini aktardı. Atan, Ünal’ın on altı ayrı suçtan yargılandığını da hatırlatarak, ‘‘Yargı bağımsızdır ve taraf olmasının mümkünü yoktur’’ dedi. Atan öte yandan, ‘aldı ama kullanmadı’ denilmesine ilişkin ‘‘Burada almak da suçtur, veren de suçludur. Tabi sırada başkalarının yargılamaları var’’ diye ekledi. Sahte diploma soruşturmasında yer alan isimlerin adaylıklarına da tepki gösteren Atan, ‘‘Böyle bir soruşturması olan kişi veya kişilerin aklanana kadar seçime katılmaması için tüzük yapılması gerekiyor. Seçime katılamaz, aday adayı olamaz gibi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu kişiler seçime girip kazandıklarında dokunulmazlık alarak bu suçtan kurtulacaklarını zannediyorlar. Eğer siz temiz bir parti iseniz ve halkınızı düşünüyorsanız, ‘Şu kişinin sahte diplomadan soruşturması devam ediyor, bunun neticesini görmeden aday adayı olamaz’ demeniz gerekiyordu. Fakat hala daha soruşturmaları devam eden kişiler tekrar aday oluyor’’ ifadelerini kullandı.

‘‘UBP Kurultayında itirazlar ayyuka çıktı, YSK neden tavrını ortaya koymadı’’

Metin Atan UBP’nin şaibeli kurultayında yaşananlarla ilgili ‘‘Gerçekten çok büyük ayıp’’ diyerek, YSK’nın neden tavır koymadığını da sorguladığını dile getirdi. Kurultaylarda yapılan seçimlerin YSK’nın kontrolünün altında olduğunun altını çizen Atan, yapılan itirazların ve ortaya atılan iddiaların ‘ayyuka çıktığını’ ancak bu sonuçlarla seçime gidileceği kararını şaşkınlıkla takip ettiğini söyledi. Atan, gündeme gelen iddiaları ele alarak açıklama yaptığının da altını çizerek, ‘‘Tüm bu söylentiler ele alındığında, yasal olmayan bir şekilde seçim oluyorsa, YSK’nın ‘ben bu oyları tek tek sayacağım’ demesi gerekiyordu. Tüzük gereği divan ‘hayır ben bunu böyle kabul ediyorum’ diyerek divanı kapatabilirdi. Tabii divan başkanının itirazları kabul etmeme ve mahkemeye gitme hakkı da vardı ve bu süreç yaşanmış olsaydı belki de UBP mahkemenin vereceği karar doğrultusunda seçime katılamayacaktı. Çünkü yasal yapılmadığı iddiaları var’’ sözlerine yer verdi. Atan, kurultayda yaşanan şaibeli oy iddialarının yanı sıra, ‘‘Görüntüler hiç hoş değildi, içlerinden biri iki gün boyunca kendi arkadaşlarını şikâyet ediyor ve ülke olarak bunları izledik’’ diye ekledi.

‘‘Hükümetin yaptığı umut tacirliğidir’’

Atan, 6 aralık seçimlerinin ardından ülkede değişim olacağının açıkça ortada olduğunu ifade ederek, değişimin nedeninin ise UBP-DP-YDP Hükümeti döneminde yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve peşkeşler olduğunu aktardı. Bu nedenlerle gelecek olan hükümetin yaşayacağı sıkıntıları da öngörebildiğini söyleyen Atan, ‘‘Şu an 40 milyar Türk Lirasına yakın borç var. Bu borç ortadayken olması gereken yapılandırmalar varken maliyetlerin yükselmesi söz konusu olacak. Kimseyi zora sokmadan alma verme dengesini sağlamak çok önemli ve ortak noktada buluşmak çok önemli’’ dedi. Ülke ekonomisinin geldiği noktayı hatırlatan Atan öte yandan, UBP-DP Hükümetinin açıkladığı Sosyal Sigorta emeklilerine 40 bin TL ödeme, verileceği açıklanan ev kredileri, ev kadınlarına ve gençlere yönelik yardım açıklamalarına ilişkin ise ‘‘Hükümetin yaptığı umut tacirliğidir’’ ifadelerini kullandı.

‘‘6 Aralık’ta çok şeyin değişeceğine inanıyorum’’

Metin Atan siyasi partilerin yaptığı açıklamaları yakından takip ettiklerini belirterek, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin hükümeti devralmalarının ardından ‘Yapacağımız ilk işin nüfus sayımı olacak’ açıklamasını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Nüfus sayımının önemine dikkat çeken Atan, ülke nüfusu bilinmeden hiçbir yapılanmanın uzun vadede doğru sonuç vermeyeceğini aktardı. Atan, kayıt dışılık, denetim, sorgulama ve ülkede yapılacak konutun dahi ülkedeki kişi sayısına göre yapılması gerektiğini ve aksi takdirde bu sorunların önüne geçilemeyeceğini kaydetti. Sistemin mutlak suretle değişmesi gerektiğinin de altını çizen Atan, milletvekillerinin meclise halkı temsilen gönderildiğini hatırlattı ve vatandaşın hakkını koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi zorunluluğu olduğunu söyledi. Atan, ülkemizde hak aramak adına konuşan vekil sayısının sınırlı olduğunu ve sadece ana muhalefet partisinden vekiller olduğunu ekledi. ‘‘6 Aralık’ta çok şeyin değişeceğine inanıyorum çünkü halkın güveni kalmadı’’ diyen Atan, halkın güven veren tarafı seçeceğini dile getirdi. Ana Muhalefet Partisinin birinci parti olduğuna inandığını belirten Atan, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e de ayrı bir parantez açarak, Çeler’in Çalışma Bakanlığı döneminde devrim yarattığını ifade etti. Atan, Çeler’le geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve özellikle dokunulmazlık kaldırılması noktasında kendisiyle hem fikir olduklarını da sözlerine ekledi.