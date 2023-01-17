Oktay – Üstel görüşmesinden kablo ile elektrik ve Derinya’ya TOKİ çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Üst’El Hükümeti’nin ortakları Ünal Üstel, Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı Ankara’da görüştü.

Görüşme sonrası, ortak bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Fuat Oktay, “Bugün KKTC Başbakanı ve Hükümet ortaklarıyla daha da ilerlemenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz” diyerek, bu kapsamda kararlar ürettiklerini söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı farklı boyutlara taşıyacak şekilde tasarlayacaklarını söyleyen Oktay, “Ulaşımla, altyapıyla birlikte, teknolojik dönüşümün, madenlerin işlenmesinin, tarımsal verimliliğin arttırılması gibi önceliklerle ilerleyeceğiz” dedi.

Oktay, 2023 yılına ilişkin protokolün hazırlıklarının en kısa sürede tamamlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“TOKİ, kablo ile elektrik ve KKTC’deki TC vatandaşlarına TC’deki hastanelerden yararlanma hakkı”

3 farklı “müjdesinin” bulunduğunu aktaran Oktay, şöyle devam etti:

“KKTC’de yaşayan TC vatandaşlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle hassasiyet gösterdiği bir müjde var; Kıbrıs’ta yaşayan TC vatandaşlarına, Türkiye’deki sağlık sisteminden TC’de yaşayanlar gibi yararlanma hakkı getiriyoruz. İki ülkedeki sigorta sistemi bu kapsamda entegre edilecektir.

İkinci müjde; Derinya bölgesinde TOKİ işbirliğinde sosyal konut projeleri başlatıyoruz.

Üçüncü müjde; Asrın projesiyle denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs’a ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temin projesini başlatıyoruz.”