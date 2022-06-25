Oktay: "KKTC’ye 1 milyon fidanla destek veriyoruz”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinde yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek vereceklerini açıkladı.

Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır” dedi.