Oktay: "KKTC’ye 1 milyon fidanla destek veriyoruz”
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinde yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek vereceklerini açıkladı.
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Kıbrıs'ın kuzeyinde yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için 1 milyon fidanla destek vereceklerini açıkladı.
Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır” dedi.
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Etiketler : yangin, fidan, Fuat Oktay