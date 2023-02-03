Oktay: “Artık ‘kuzey’ demek istemiyoruz; Kıbrıs Türk Devleti…”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artık “Kuzey” demek istemediklerini söyledi, yaptığı konuşma boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ismini “Kıbrıs Türk Devleti” olarak telaffuz etti.

“TC – KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye” projesi kapsamında, Türkiye’den KKTC’ye eğitim materyalleri taşıyacak olan TIR’ların Ankara’da yola çıkmasından önce düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye ve Kıbrıs Türk Devleti’nin çok değerli eğitim bakanları” diyerek sözlerine başladı. Oktay, “Artık Kuzey demek istemiyoruz” diyerek, konuşması boyunca Kıbrıs’ın kuzeyinden “Kıbrıs Türk Devleti” diyerek bahsetti.

Öte yandan yine aynı etkinlikte konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Kıbrıslı Türklerin “1571’de ana karadan Kıbrıs’ı Türkleştirmek ve İslamiyeti yaymak için gönderildiğini” savundu.