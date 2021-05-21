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Oktay adaya geliyor

Oktay adaya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam  saat 19.00’da adaya geliyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam  saat 19.00’da adaya geliyor.

Oktay’a, ziyaretinde Türkiye  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni”ne katılacak  ardından  saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek.

Fuat Oktay, saat 18.00’de Gazimağusa’da “Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması” etkinliğine katılacak.

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