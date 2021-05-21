Oktay adaya geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam saat 19.00’da adaya geliyor.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam saat 19.00’da adaya geliyor.
Oktay’a, ziyaretinde Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.
Oktay, yarın saat 14.00’te Güzelyurt’ta “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni”ne katılacak ardından saat 16.15’te Vadili’yi ziyaret edecek.
Fuat Oktay, saat 18.00’de Gazimağusa’da “Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması” etkinliğine katılacak.
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