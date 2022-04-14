CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Ankara’da imzalanan ekonomik protokolle ilgili açıklık olmadığını söyledi.

“Protokol ile ilgili çok ilginç bir iletişim çalışması” diyen Erhürman sosyal medyada şunları yazdı:

"Gerek taahhütler, gerekse aktarılacak kaynaklar konusunda dişe dokunur hiçbir açıklama, açıklık yok. Öncesinde taslağı göremediğimiz bir yana, Protokol imzalanmış ama an itibarıyla ne metin var ortada, ne de içinde ne olduğuna dair bilgi. Öğrenebildiğimiz yalnızca Protokol'de ne olmadığı! Hükumete göre şimdilik bununla oyalanmamızda yarar var herhalde!”