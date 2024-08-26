Öğrencilere başarı bursu imkanı

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (YÖDİD) Türkiye Cumhuriyeti Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) liselerinden mezun olan öğrencilerin başarı sıralamasının açıklandığını duyurdu.

Duyuruda 2024 YKS sonuçlarına göre, ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen KKTC yurttaşı ve KKTC liselerinden mezun olan öğrencilerin, puan türüne göre yapılan sıralamada ilk 5’te yer almaları ve burs başvurusu yapmaları koşuluyla, burs tüzüğü kuralları doğrultusunda başarı bursu alma hakkı kazanabileceği kaydedildi.

Buna göre üniversitelere kayıt yaptıran ve burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları, Burs Tüzüğü çerçevesinde değerlendirilecek.