‘Öğrenciler’ güney geçmek isterken yakalandı

Yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine gitmeye çalışan öğrenci zanlılar D.M, O.O ve P.U görevli askerler tarafından yakalandı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, zanlıların 15-17 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederken görevli askerler tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Özoğlu, yapılan soruşturmada O.O.’nun aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izninin bulunduğunu belirtti.

Öğrenci izni ile geldi, güneye kaçmak istedi.

Polis, P.U.’nun ise 2 Şubat 2021 tarihinde öğrenci izni ile ülkeye geldiğini, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra güneye gitmeye çalıştığını ifade etti.

Polis memuru Özoğlu, zanlı D.M.’nin de aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izni bulunduğunu aktardı.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Temay Sağer, ülkede yasal statüsü bulunan O.O.’nun 13 bin TL nakit teminat yatırmasına emir vererek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Sağer, yargılama aşamasında hazır olmayacaklarına kanaat getirdiği, karantinadan çıkar çıkmaz güneye gitmeye çalışan P.U.’nun bir ay, sığınmacı olmak isteyen D.M.’yi ise 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.