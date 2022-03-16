Odun sobası ısındı, koltuk alev aldı: Banyoda mahsur kalan Kali, kurtarıldı

Akçay’da dün Ali Kali’ye ait evdeki odun sobası aşırı ısındı, koltuk alevlendi, yangın çıktı.

Yangın sırasında banyoda mahsur kalan ev sakini İsmet Kali, İtfaiye ve Polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yandı.

Akçay Muhtarlığı, sosyal medya hesabından yangın görüntülerini paylaştı, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, gereken desteği vereceklerini duyurdu.