Ödüllü kısa film “Kısmet” uzun metraj film olacak

Yeni sinema projelerini destekleyen İtalya’nın prestijli film geliştirme atölyelerinden “Torino Film Lab”, yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun yaptığı, “Kısmet” adlı kısa filmi, uzun metraj olarak geliştirmeye değer buldu.

Böylece, 43 ülkede gösterilen ve uluslararası alanda Kıbrıs Türk sineması için ilklere imza atan “Kısmet” adlı kısa filmin uzun metraj olarak çekilmesi için ilk adım atıldı.

20 projeden biri oldu

Filmin yönetmenlerince verilen bilgiye göre, “Kısmet”, dünya genelinden çok sayıda başvuru arasından, “Torino Film Lab”ın “TFL NEXT” adlı programı tarafından uzun metraj olarak geliştirilmeye değer görülen 20 projeden biri olmayı başardı.

Filmin yönetmenleri Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, “TFL NEXT” programı eğitmenlerinden “Kısmet”in uzun metraj olması konusunda çeşitli eğitimler alıyor.

Açıklamaya göre, İtalya’da Museo Nazionale del Cinema (Ulusal Sinema Müzesi) bünyesinde bulunan “Torino Film Lab”, dünyanın önde gelen senaryo atölyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeni sinema projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında kurulan Torino Film Lab, film yapımcılarına senaryo yazımı, yönetmenlik ve prodüksiyon konularında eğitim ve mentorluk sağlayarak sinema endüstrisine katkıda bulunuyor. “Torino Film Lab”ın geliştirmeye değer gördüğü senaryolar arasına girmek, uluslararası fonlara ve yapımcılara erişim konusunda imkanlar yaratıyor. “Torino Film Lab”ın, 15 yılda dünya genelinden geliştirmeye değer gördüğü 170 film, önemli uluslararası başarılara imza attı.

“Kısmet”… Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın hikayesi…

Ölünce yakılmayı vasiyet eden bir adamın, ailesini imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alan “Kısmet”in kısa metrajlı versiyonu 2018 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekilmişti. Başrolünü Deniz Çakır, Osman Ateş ve Mehmet Kumser’in paylaştığı “Kısmet” adlı kısa film, Kasım 2018’de İngiliz Akademi Ödülleri (BAFTA) için ön eleme yapan Leeds Uluslararası Film Festivali’nde de “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilmişti. “Kısmet”, BAFTA’ya akredite bir festivalde yarışan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı film olma özelliğini taşıyor. 43 ülkede 200’den fazla şehirde gösterilen ve defalarca kez “İzleyici Ödülü”ne aday gösterilen “Kısmet”, Aralık 2018’de Brezilya’dan “İzleyici Ödülü” kazanmıştı. “Kısmet”, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallere seçilen ve yarışan ilk Kıbrıs Türk yapımı kısa filmdi.