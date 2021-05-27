“O dönem bize bilgi verilmedi”

Gazeteci-Araştırmacı Kutlu Adalı cinayetinin işlendiği dönemin Başbakanı Hakkı Atun, “Başbakan olsam da Adalı’nın öldürüldüğünü her vatandaş gibi radyodan öğrendim, dehşete kapıldım. Polis bize bilgi vermedi, dosyayı hiç okumadım.” dedi.

“Türkiye’den kaynaklanan bir olay olduğu için yapacak bir şey yoktu, ne yapabilirdik?” diyen Atun, sürecin yeniden canlanmasını değerlendirdi: “Fırsat var. Bu karanlıktan kurtulabiliriz. Bunun başlangıç dosyası da, polisteki dosyadır.”

Atun’un açıklamalarının satırbaşları:

“St Barnabas olayında hiçbir bilgimiz yoktu. O zamanki idare şekli, asker, güvenlik ve hudutla ilgili konularda Başbakanlık’tan kopuk hareket ederdi.”



“ Asker bize bu konuda hiç bilgi vermedi, sorumlu makam kabul edip, bir şey söylemedi.”

Ayşe GÜLER

YENİDÜZEN yazarı, gazeteci Kutlu Adalı cinayetinin işlendiği dönemin Başbakanı Hakkı Atun, “Başbakan olsam da Adalı’nın öldürüldüğünü her vatandaş gibi radyodan öğrendim, dehşete kapıldım” dedi.

Atun, cinayete ilişkin polis dosyasını hiç okumadığını, soruşturmaya ilişkin ise polisin kendisine bilgi vermediğini aktardı.

“Türkiye’den kaynaklanan bir olay olduğu için yapacak bir şey yoktu, ne yapabilirdik?” diyen Atun,

“Başbakan olarak bu konuların hep dışındaydık. Vatandaş ne kadar bir şey duymuş, görmüş ise biz de o kadar öğrendik. Onun dışında bir şey biliniyor ise bunu ancak polis bilebilirdi… Ne varsa polis dosyasında var. O bile bizim bilgimize gelmedi” şeklinde konuştu.

Adalı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma açılmasının yeniden gündemde olmasını değerlendiren Atun, “Fırsat var. Bu karanlıktan kurtulabiliriz. Bunun başlangıç dosyası, polisteki dosyadır.” dedi.

Atun, YENİDÜZEN’e konuştu, önemli açıklamalarda bulundu.

Öte yandan görüş almak için aradığımız, dönemin Polis Genel Müdürü Atilla Sav ise açıklama yapmak istemedi.

“Asker bize bilgi vermezdi”

YENİDÜZEN: Kutlu Adalı cinayetinde dönemin Başbakanıydınız. Adalı, o dönemde St. Barnabas baskınına ilişkin yazıları kaleme almıştı. O gün neler yaşandı?

H.ATUN: St Barnabas olayında hiçbir bilgimiz yoktu. O zamanki idare şekli, asker, güvenlik ve hudutla ilgili konularda Başbakanlık’tan kopuk hareket ederdi… Kendisi karar alır ve uygulardı.

Bu konuda bize niçin yapıldı, sonucu nedir bilgi verilmezdi. Tamamen kendilerinin bildiği, yaptığı bir olaydı. Onun dışında hiçbir bilgi sahibi olmadık.



St Barnabas olayında hiçbir bilgimiz yoktu. O zamanki idare şekli, asker, güvenlik ve hudutla ilgili konularda Başbakanlık’tan kopuk hareket ederdi… Kendisi karar alır ve uygulardı. Bu konuda bize niçin yapıldı, sonucu nedir bilgi verilmezdi. Tamamen kendilerinin bildiği, yaptığı bir olaydı. Onun dışında hiçbir bilgi sahibi olmadık. YENİDÜZEN: Bu olaylar sonrasında Adalı, tehdit aldığını da defalarca kaleme almıştı.

H.ATUN: Tehdit aldığını ben bugünkü (dünkü) haberlerden öğrendim. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu, polis bize bilgi vermezdi.

“Olayı, herkes gibi radyodan öğrendim, dehşete kapıldım…”