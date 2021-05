“Kutlu Adalı 'beni gece yarısı telefondan arayıp  SEN BİTTİN deyip kapatıyorlar' demişti"

Fehime ALASYA

Gazeteci Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü gece, 6 Temmuz 1996 yılında cinayetin yaşandığı o karanlık gecede neler yaşandığını anlatan bölge sakini, görgü tanıkları, tüyler ürperten detayları dile getirdi…

Mahallede sürekli selamlaşıp sohbet ettiği komşusu Ömer Köse; “Kutlu Adalı ile ölümünden önceki sohbetlerimizde bana tehdit aldığını, kendisini arayıp ‘Sen bittin, sen bittin’ diyerek yüzüne telefon kapattıklarını anlatıyordu” dedi.

O gece mahallede nelere tanıklık ettiğini ve gözlemlerini anlattı…

Karanlık gecenin mahalledeki bir diğer tanığı ise Adalı’nın vurulduğu köşe üzerindeki evde yaşayan Cahide Özüner, “Bir arabanın silah sesleri ardından çok hızlı bölgeden kaçtığını duyduk” bilgisini paylaştı.

6 Temmuz akşamı, Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü mahallede neler yaşandığını, görgü tanığı ve komşuları, olayın yaşandığı noktada YENİDÜZEN’e anlattı…

Gazeteci Kutlu Adalı’nın komşusu, o gecenin görgü tanıklarından Ömer Köse:

“Günü, gündemi, ülkenin durumunu değerlendiriyorduk”

YENİDÜZEN: O dönem, Kutlu Adalı ile mahalledeki ve yaşamınızdaki mesafeniz nasıldı, onu nasıl biliyordunuz?

ÖMER KÖSE: Evlerimiz arası 100 metre mesafe vardı. Çok güler yüzlü, yardımsever ve sempatik bir yapısı vardı. Mahallede herkes ile iyi geçinen birisiydi. Görüşlerimizden dolayı ortak sohbetlerimiz oluyordu. Günü, gündemi, ülkenin durumunu değerlendiriyorduk.

YENİDÜZEN: Tehdit alıyor muydu, neler anlatıyordu size?

ÖMER KÖSE: Öldürülmeden çok önce evinin kurşunlandığını biliyordum, bana anlatmıştı… Gazetede yazılar yazıyordu, kaleminin hayranıydım… O dönem St.Barnabas olayıyla ilgili gerçekleştirilen haberde ‘soygun’ manşetiyle çıkılmıştı. Ertesi günkü manşette ise ‘soygun değil polis operasyonu’ yazıyordu. Kutlu Adalı bunu da gündeme taşımış ve çeşitli yazılar yazmıştı. Bu haberler, yazılardan sonra yeniden görüştüğümüz günler olmuştu. Bana tehditler aldığını söylemişti. Bana ‘Beni gece saat 2, 2 buçuk gibi telefondan arayıp ‘sen bittin, sen bittin’ deyip kapatıyorlar, başka da bir şey söylemiyorlar” diyordu. Bu tehditlerin her iki günde bir tekrarlandığını belirtiyordu. Bu olayla ilgili tehdit ediliyordu.”

“Silah sesleri duyulalı beş dakika olmamıştı, haçanda bu kadar görevli bir anda oradaydı?”

YENİDÜZEN: 6 Temmuz 1996, Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü gece… Neler yaşandı, nelere tanıklık ettiniz?

ÖMER KÖSE: “Gece yatmaya geçtik, silah sesleri duyuldu. Silah seslerine aşina biriyim, biz 1963’te silah sesleri duymaya başladık. 1974’te mücahittim, savaşa katıldım ama hiç o geceki gibi silah sesi bu adada duymadım. Sonra Uzi silahı olduğunu öğrendik. O gece kendi kendime düşündüm, nasıl bir sestir ki bu diye… Silah seslerinin ardından çok hızlı bir araba mahalleden geçti. Bununla birlikte köpek havlama sesleri, bağrışmalar duydum. Sokağa koştum mahallede adam öldürdüklerini duydum, hemen aklıma Kutlu Adalı geldi… Zaten tehdit aldığını biliyordum, hemen evine doğru yürüdüm. Yürürken bir komşu bana ‘sarı siyah bir araba buradan geçti’ dedi. Yürümeye devam ettim. En az on tane polisle karşılaştım, köşedeki evin damında silahlı Çevik Kuvvet vardı. Silah sesleri duyulalı beş dakika olmamıştı, haçanda bu kadar görevli bir anda oradaydı? Evinden uzakta vurulduğu nokta yaklaşım 30, 40 metre uzaklıktaydı. Bu adamın evinden 40 metre uzakta olduğunu kim bilirdi, onu oraya kim çağırdı? Neden oraya çıktı? Aklımda onlarca deli soru olay yerine yürüdüm… Fotoğraf çektim. Adalı’nın yerde yattığı fotoğraflar. Sonra eve geçtim; sabaha kadar uyuyamadım…

Kendi kendime sabaha kadar konuştum; İnsanlar konuşamayacak, eleştiremeyecek, tehdit edilecek… Ülkenin durumu bu mu diye sordum. Yarı uyudum yarı uyandım.”

“Silah seslerinin akabinde hemen çok hızlı bir araba sesi duyuldu, bence en az 2 kişiydiler”

YENİDÜZEN: Araç sesi duyduğunuzu söylediniz, kimileri olayda 3, 4 kişinin yer aldığını iddia ediyor, yaşananlarla ilgili sizin tahminleriniz ne yönde?

ÖMER KÖSE: “Bence o gece kesinlikle en az 2 kişi bu cinayeti işlemişti… Çünkü silah seslerinin akabinde hemen çok hızlı bir araba sesi duyuldu, biri ateş etmiş, diğer ise aracı sürmüş ve hemen kaçmış olmalılar… Bizim sokağın içinden geçen araç ve vurulma noktasına bakılınca arabayı süren ve aracı kullanan iki kişi olduğunu tahmin etmek zor değil. Sol direksiyon bir araba olmalıydı, süren solda oturuyordu, sağ koltukta oturan ise ateş etmiş olmalıydı. Bence çok planlanmış bir işti. Oraya neden çıkmıştı? Onu oraya kim çıkarmıştı, neden çıkarmıştı… Her şeyi düşünüyor insan…”

“Mahallede huzursuzluk hissedilmemişti”

YENİDÜZEN: Sedat Peker’in videosunda yer alan ifadede olay yerinin çıkmaz sokakta olduğu, gündüzleri de evin önünde ve mahallede keşif yapıldığı belirtildi. O günlerde sizin gözünüze çarpan, mahallede şüpheli birileri, yabancı yüzler görülmüş müydü?

ÖMER KÖSE: “Bu yönde bir şüphem olmamıştı, böyle bir huzursuzluk yaşandığını duymamıştım. Mahallede bu yönde bir yorum duymamıştım.”

“Sabah olay yerine gittim, mumlar yakılmış, çiçekler konmuş…”

YENİDÜZEN: Peki Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü gecenin sonrası?

ÖMER KÖSE: “Öldürüldüğü gecenin ardından sabah yerdeki izleri fotoğraf çekmek için olay yerine gittim, sabah 7’de, yerde mumlar yakılmış, çiçekler konmuş… Diğer fotoğrafı çektim… O çiçekleri kimler koydu, mumları kimler yaktı bilmiyordum… Mahalleden Adil beyi gördüm, mahallenin adını değişelim, Ardıç Sokak, Kutlu Adalı Sokak olsun dedi. Hemen harekete geçtik. Mahalleden ve civar mahallelerden 152 imza topladım. İmza atan herkes Adalı’nın öldürülmesine lalet yağdırdı… Sadece aşırı dinci ve aşırı milliyetçi üç kişi imza vermedi. Yine de sokağın adı değişti… O gece bana ‘sarı siyah bir araba buradan geçti’ diyen kişiyi ertesi gün görmüştüm, yeniden o anı sordum, bu sefer de hiçbir şey görmedim dedi… İnsanlar konuşmaya korkuyordu, hala korkuyor…”

Hala Kutlu Adalı Sokak’ta yaşayan, Adalı’nın komşusu, o gecenin görgü tanıklarından Cahide Özüner:

“Bir arabanın silah sesleri ardından çok hızlı bölgeden kaçtığını duyduk”

YENİDÜZEN: Siz de Kutlu Adalı Sokak’ta ikamet ediyorsunuz, 1 Temmuz 1996’ya gidecek olursak, Kutlu Adalı’nın katledildiği gece neler yaşandı bize anlatır mısınız?

CAHİDE ÖZÜNER: “O gece kızım ile televizyon seyrediyorduk, ‘İner misin çıkar mısın’ programı vardı. Birden bire, ansızın değişik, çok farklı silah sesleri duyduk. İki kez ‘dırrrııttt’ sesleri duyduk. Baktık bir şey göremedik. Sadece bir arabanın silah sesleri ardından çok ani olarak, hızlı şekilde bölgeden kaçtığını duyduk. Alt kattan baktığımızda bir şey göremedik, dışarı çıkmaya korkmuştuk. Üst kata çıktım, yerde birinin yattığını gördüm. Kan davası zannetmiştim. Beyime yerde biri olduğunu söyledim, inip baktık, “Aaaa Kutlu abi” dedi… Hemen indik, polis hemen geldi. Çevik Kuvvet de çok kısa sürede olay yerine gelmişti. Üzerine örtülü olan beyaz çarşaf bizim evimizden çıkmıştı, üzerini örtmüştük. Anlının orta yerinden vurulmuştu. Tamamen öldürmek amaçlı, profesyonel kişilerce yapılmış bir işti. Çok üzücüydü… Olaydan sonra bahçemizi, her yanı aradılar, ertesi gün de ifadelerimiz alındı.”

“İyi bir yazar, iyi bir kalemdi, yaşatmak istemediler…”

YENİDÜZEN: Olay gündemde, neler düşünüyorsunuz?

CAHİDE ÖZÜNER: “Kutlu Bey herkese salam veren, herkesin hatırını alan, sohbet eden, çok renkli bir kişilikti. Olaya çok üzülmüştük, çok etkilenmiştik… Uzun süre bir sohbetimiz de olmamıştı ama sürekli selamlaşıyorduk. İyi bir yazar, iyi bir kalemdi, yaşatmak istemediler… Keşke bu küçük toplumda böyle şeyler olmasa, halkımızın her görüşünden insanlara sahip çıkılmalıydı. Bu olayın kapanmaması gerek. Bunu çözüme kavuşturmak ne kadar başarılı olabilir? Küçük güçler ne yapabilir? Büyük güçlerin bu olaya el atması gerek, tabi olayda parmakları yoksa… İnsanlığı, halkı aydınlatan bilgi veren isimlerin başına bunların gelmesi, çok kötü. İyi kalemler bir şeyler yazmalı ki bizler de öğrenelim… Her renkten insanların kalemi her şekilde toplumu aydınlatır. Onları koruyup kollamamız gerek.”

YENİDÜZEN, gecenin tanıklarıyla Kutlu Adalı sokakta, cinayetin yaşandığı yerde



Ömer Köse ve Cahide Özüner, o geceyi anlattı... Köse'nin olayı kaydettiği fotoğraf kareleriyle geçmişe gitti...



Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü sokak

Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü nokta, 7 Temmuz 1996 sabahı… Ömer Köse: “Sabah olay yerine gittim, orada mumlar yakılmış, çiçekler konmuştu…”