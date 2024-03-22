Ö.A.G. teminata bağlandı, A. T. 3 gün tutukluluk aldı

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuklanan Yarbay Ö.A.G. bugün Girne Mahkemesi'nde teminata bağlandı.

Polisin yürüttüğü sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yüzbaşı A.T.’ye ise 3 gün tutukluluk verildi.

Ö.A.G. bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakkındaki soruşturmanın tamamlanması ve etki edebileceği bir husus olmadığından mahkeme, Ö.A.G.'nin 60 bin TL nakit, 1 milyon TL şahsi ve 1’er kişinin 1’er milyon TL’lik kefalet imzalaması şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakılmasına karar verdi.

Ö.A.G., teminat şartlarını yerine getiremezse, davaları görüşülene kadar 3 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilecek.

Yüzbaşı A.T. ise, sahte resmi evrak düzenlenmesini tahrik etmek ve tedavüle sürmek suçundan tutuklandı. Derslerin usulsüz olduğu tespit edilen ve aldığı yüksek lisans diplomasını iş yerine verip tedavüle süren A.T.'ye 3 gün tutukluluk verildi.

Tahkikat memuru Namık Kemal Baz, mali polisin yürüttüğü sahte evrak, tedavüle sürme suçuyla ilgili tutuklanan Ö.A.G.'nin KKTC vatandaşı ve 3 çocuk babası olduğunu belirterek, hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

A.T.'nin ise soruşturmasının devam ettiğinden 3 gün daha tutukluluğunun devam etmesini talep etti.