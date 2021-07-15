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Nusrettin Güneş ölü bulundu

Nusrettin Güneş ölü bulundu

Paşaköylü 47 yaşında Nusrettin Güneş İnönü kavşağında aracı yakınlarında ölü bulundu.

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Paşaköylü 47 yaşında Nusrettin Güneş İnönü kavşağında aracı yakınlarında ölü bulundu. Paşaköy Belediye personeli olduğu ifade edilen Güneş'in dün akşamdan bu yana arandığını öğrenildi

Olay Polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“15.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Mağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Borusan Ormanı içerisinde, Paşaköy’te sakin Nusrettin GÜNEŞ (E-47), yaşamını sonlandırmıştır. Soruşturma devam etmektedir”.

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