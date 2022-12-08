Nurettin Mehmet Seferoglu'nu kaybettik!

Kıbrıs'ta 1950’li yıllarda barış ve emek mücadelesinde aktif yer alan Nurettin Seferoğlu Londra'da hayata gözlerini yumdu. Seferoğlu, Kavazoğlu ve Mişaulis’in öldürülmesinin ardından hayatı risk altında olan 1950 kuşağı solcularındandı. 1959 yılına kadar AKEL ve PEO’de görev yapan Seferoğlu, daha sonra İngiltere’ye göç etmek zorunda kalmıştı.