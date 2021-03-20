Netkent Üniversitesi polislik!

Ayşe GÜLER

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından 2018 yılında öğretime başlama izni iptal edilmesine rağmen, aldığı ara emri ile eğitime devam eden Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi(Netkent), şimdi de ‘uzaktan eğitim’ izni olmadığı gerekçesiyle ‘polislik’ oldu.

YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler, Pazartesi günü polise giderek, üniversite yönetimi hakkında şikayetçi olacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hasgüler, Bakanlar Kurulu’nun pandemi nedeniyle uzaktan eğitime yönelik aldığı kararın gerekli izinlerin olmaması nedeniyle, söz konusu üniversiteyi kapsamadığını aktardı.

Hasgüler, üniversitenin izni olmamasına rağmen hem Türk hem de 3. dünya ülkesi öğrencilere uzaktan eğitimle diploma verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan görüş almak için aradığımız üniversite yönetimine ise ulaşılamadı.

YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler:

“Ortada bir suç var, tahkikat genişleyecek”

YÖDAK Başkanı Vekili Mehmet Hasgüler, söz konusu üniversitenin ne Eğitim Bakanlığı ne de YÖDAK’tan alınmış ‘uzaktan eğitim’ izni olmadığını belirtti.

Hasgüler, buna rağmen üniversitenin uzaktan eğitim yaptığını söyleyerek, 3. ülke ve Türk uyruklu öğrencileri programlarına kaydettiğini aktardı.

Üniversite yönetiminin uzaktan eğitim sonucu öğrencilere verdiği diplomanın Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yansıdığını ifade eden Hasgüler, pazartesi günü polise giderek, üniversite yönetimi hakkında şikayetçi olacağını açıkladı.

Hasgüler, ortada bir suç olduğunu, bu konuda yürütülen tahkikatın da derinleşeceğini belirtti.

“Örgün eğitim izni almış olması, uzaktan eğitim izni hakkı tanımıyor” diyen Hasgüler, üniversitenin bu şekilde kaç öğrenciye diploma verdiğinin ise bilinmediğini söyledi.

Hasgüler, “Denetim yapabileceğimiz bir yer yok. Üniversitenin burada bir binası bile yok” şeklinde konuştu.

Aynı üniversitenin gerekli şartları yerine getirmemesinden dolayı örgün eğitime başlama iznini 2018 yılında iptal edildiğini hatırlatan Hasgüler, bu konunun yargıya taşındığını, bunun üzerine de alınan ara emri ile üniversitenin eğitimine devam ettiğini söyledi.

Hasgüler, KKTC ve Türkiye arasında imzalanan protokole göre; Türk uyruklu öğrencilerin yalnızca ÖSYM’den geçerek, YÖK onayı ile eğitim alabileceklerinin de belirlendiğini dile getirdi.

Neler yaşanmıştı?

2018 yılında, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), ‘uzaktan eğitim veren’ Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi(Netkent)’in öğretime başlama iznini iptal etmişti.

Söz konusu dönemde YENİDÜZEN’e bilgi veren YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi(Netkent)’in 2010 yılında aldığı öğretime başlama izninin iptal edildiğini, alınan kararın üniversiteye tebliğ edileceğini söylemişti.

Söz konusu eğitim kurumuna 2010 yılında üniversite açma ön izni verilmeden, öğretime başlama izni verildiğini kaydeden Büke, Netkent’in YÖK denkliğinin bulunmadığını kaydetmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından konu yargıya taşınmış, Netkent’in öğretime başlama izninin iptali ara emri ile durdurulmuştu.

2019 yılında verilen kararla üniversitedeki eğitime devam edilmesinin de önü açılmıştı.

YÖDAK ise verilen mahkemeden çıkan sonucu istinafa taşıma kararı almıştı.