“Üniversitemiz tüm faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir”

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaparak, üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeleri yer aldı:

“Üniversitemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 31 Aralık 2009 tarih ve MEB 0.00 210/2-09/1437 sayılı yazısıyla ’Açma Ön İzni’ ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun 4 Şubat 2010 tarih ve 33/2006 sayılı yazısıyla da ’Eğitime Başlama’ izni alarak, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi adıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bu izinlere ilişkin resmî belgeler üniversitemizin kurumsal web sitesinde yer almaktadır.

Üniversitemiz, YÖDAK tarafından alınan 13 Aralık 2018 tarihli haksız ve hukuksuz kapatılma kararının ardından Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurmuş ve yüce mahkemenin 5 Şubat 2019 tarih, 2/2019 sayılı dava altında vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına istinaden de halen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Dolayısıyla üniversitemizin varlığını sorgulamak ya da buna yol açacak beyanlarda bulunmak yargı kararlarını tanımamakla eş anlamlıdır.”

Açıklamada, “bugüne kadar hiçbir yasadışı faaliyeti olmayan ve KKTC’deki haksız engelleme çabalarına karşın gücünü yasalardan alan ve eğitim-öğretime Yüksek Mahkeme kararı marifetiyle devam eden üniversitenin, pandemi döneminde de hiç ara vermeden kesintisiz eğitim vermeye devam ettiği” kaydedilerek ikinci üniversite kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren üniversitenin ilk lisans mezunların 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sonrası vereceği bildirildi.

Açıklamada, üniversitenin mütevelli heyeti üyelerinin, senatosunun, idari yapısının ve akademisyenlerinin yasalara olan saygısının her şeyin üzerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili olarak bilgi verildi ve Mütevelli Heyeti üyesi olan Ertuğruloğlu’nun yeniden Dışişleri Bakanı olmasıyla bu görevinden ayrıldığın ve web sayfasından da adının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada “Bu vesile ile, Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarken, ilk online Türk Üniversitesi olan üniversitemiz hakkında gerçeği yansıtmayan beyanlar ve haberleri de üzülerek karşıladığımızı ve son derece manidar bulduğumuzu özellikle belirtmek isteriz” denildi.