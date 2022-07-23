Nesli tükenmekte olan balığı avladı, üzerine poz verdi

Yedidalga’da nesli tükenmekte olan bir köpek balığını yakalayan Mustafa Oymacı sosyal medyadan balıkla birlikte poz verdiği fotoğrafını paylaştı. Birçok internet gazetesinin bir ‘kahramanlık anlatısı’ olarak yer verdiği olaya dair, çevre aktivisti Hasan Sarpten tepki gösterdi. Sarpten, yakalanan Isurus oxyrinchus olan "kısa yüzgeçli mako köpekbalığının IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından "Tehlike Altında" olarak sınıflandırılan türler arasında olduğunu açıkladı, olayın Uluslararsı anlamda suç olduğunu vurguladı.

Sarpten’in paylaşımı:

KÖPEKBALIĞINI ÖLDÜREN BALIKÇIDAN KAHRAMAN YARATMAK ‼

Amatör balıkçı dostumuz Mustafa Bey, IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından "Tehlike Altında" olarak sınıflandırılan ve bilimsel adı Isurus oxyrinchus olan "kısa yüzgeçli mako köpekbalığı"nı avladığını duyurdu.

Bunun üzerine ise birçok gazete bu habere "kahramanlık" edasıyla yer verdi. Buradan bir kez daha anlıyoruz ki, ne bu gibi balıkçı dostlarımız ne de basınımıza hala daha en ufak bir bilinç kazandıramadık.

Uluslararsı anlamda işlediğimiz suç bir kenara, yıllar önce "jaws" filminin yarattığı kötü imajla hunharca öldürülen bu canlılara yazık ediyoruz. Oysa, nesli tehlike altında olan bu köpekbalıkları deniz ekosisteminin en büyük dostu ve başta balon balıkları olmak üzere istilacı türlerin en büyük düşmanıdır.

Kimse kusura bakmasın ama bu basit bilgiden bile yoksun olarak gerçek anlamda ne balıkçılık ne de gazetecilik yapılır...