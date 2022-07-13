Narkotikte Yunanistan- Kıbrıs güzergâhı revaçta

Yunanistan’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyuşturucu ticaretinin yaygınlaştığı, son üç ay içerisinde üçüncü ve 13,5 kilo Hint keneviri ile en büyük partinin ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalandığı bildirildi.

Haravgi haberi “Narkotik: Yunanistan-Kıbrıs Güzergâhı Revaçta… Son Üç Ayda 13,5 Kilo İle Üçüncü En Büyük Mesele” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre polisin, Yunanistan’dan 13,5 kilo uyuşturucuyu Kıbrıs’ın güneyine sokmaya çalışırken yakaladığı 23 yaşındaki Yunan, 22 yaşındaki Polonyalı ve 22 yaşındaki Ukraynalı hakkında, çıkarıldıkları mahkemede 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Hint kenevirini 8 Temmuz’da Larnaka Havalimanı üzerinden ülkeye sokan kişinin Polonyalı, Polonyalı'dan alan kişinin Yunan ve “malın” son alıcısının da Ukraynalı olduğu, şüphelileri takibe alan polisin dünkü alışveriş sırasında suçüstü yaptığı kaydedildi.

Haberde 27 Nisan’da 34 yaşındaki Yunan'ın, Yunanistan’dan Kıbrıs’a uçak yoluyla 3,5 kilo kokain, 28 Nisan’da da 19 yaşındaki Yunan kadının bir kiloya yakın kokain sokmaya çalışırken yakalandığı hatırlatıldı.

Öte yandan Politis, son 5 gün içerisinde Yunanistan’dan ve İspanya’dan Kıbrıs’a 27 kiloya yakın narkotik ulaştığına dikkat çekti.

Gazete, Yunanistan- Kıbrıs güzergâhından gelen 13,5 kilo Hint kenevirine ek olarak dün gece İspanya’dan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, 11 hava geçirmez paket içerisine gizlenmiş 13 kilo 200 gram marihuana türü uyuşturucu ele geçirildiğini yazdı.

Uyuşturucuda korkutan tablo