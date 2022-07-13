Uyuşturucuda korkutan tablo

Fehime ALASYA

Narkotik Polis verilerine göre, geçtiğimiz yılın altı ayında 14 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bu yılın 6 ayında ise 37 kilo tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölümü Müdürü Turgay Kırok YENİDÜZEN’e konuştu, “Uyuşturucuyla mücadeledeki operasyonlarda adaya giriş anlarında, müdahaleye başladık” dedi, ülkeye giriş noktalarında ciddi miktarda tespitler olduğunu belirtti.

Bu bağlamda yapılan operasyonların büyük çoğunluğunun sınır kapılarında, geçiş noktalarında, hava limanlarında yapıldığını anlatan Kırok, “Ülkeye girişlerinde yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

105 operasyon, 37 kilo uyuşturucu...

Uyuşturucuyla mücadelede son altı ayda 105 operasyon yapıldı, 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 6 ayda ele geçirilen çok ciddi miktardaki uyuşturucu, geçtiğimiz yıl boyunca 12 ayda ele geçirilen uyuşturucuyu şimdiden katladıkça katladı.

2022 Ocak ayından bu yana 6 aylık sürede 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Korkutucu tablo Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölümü verilerine yansıdı.

2021’de yıl boyu 41 kilo, şimdiden 37 kilo!

Geçtiğimiz yıl, 12 ayda ele geçirilen toplam 41 Kilo uyuşturucuya karşın, bu yıl henüz 6 aylık sürede 37 kilo uyuşturucu narkotik ekiplerinin operasyonlarında yakalandı.

Yıl yıl ele geçirilen uyuşturucu rakamları…

2018 yılında 24 kilo, 2019 yılında 24 kilo, 2020’de 28 kilo, 2021’de 41 kilo, 2022’nin 6 ayında ise 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu oranında geçtiğimiz yıldan bu yana neredeyse iki katı artış yaşandı.

105 operasyon, 37 kilo uyuşturucu, 156 kişi hakkında yasal işlem

İçinde bulunduğumuz ilk altı ayda yakalanan 37 kilo uyuşturucunun 105 operasyon sonucu ele geçirildiği, bu operasyonlarda 156 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Metamfetamin uyuşturucu korkutuyor, genetiğiyle oynan hintkeneviri büyük tehlike...

Altı aylık sürede toplamda 37 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bunların içinde ilk sırada genetiğiyle oynanmış hintkeneviri yer aldı. Bahsi geçen sürede toplam 26 kilo Skunk Hintkeneviri ele geçirildi. Bunun yanında 853 gram ise hintkeneviri de kayıtlara yansıdı.

En çok ele geçirilen uyuşturucu türleri arasında ikinci sırada 3 kilo 200 gram civarında Met olarak bilinen methamphetamin yer aldı.

Bunları sırasıyla yaklaşık 3 kilo ile Ham afyon, bir kilo ile 66 gram amphetamine takip etti.

696 adet ise MDMA içeren hap ve 27 kök de hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.

22-28 yaş grubu başı çekiyor

Uyuşturucuda suça karışan kişilerin yaş ortalamasında ise başta 22-28 yaş grubu gelirken, bunu 19-21 yaş ile 33-38 yaş takip etti. Buna göre; 6 ayda suça karışan 156 kişinin 67’si 22-28 yaş ortalamasında, 25’er kişisi 19-21 ila 33-38 yaş grubu içinde yer aldığı görüldü. 1 kişinin 18 yaş, 18 kişinin 29-32 yaş, 4 kişinin 39-43 yaş, 8 kişinin 44-49 yaş, 5 kişinin 50-55 yaş, 3 kişinin ise 56-60 yaş grubu içinde olduğu dikkat çekti.

Yakalananlarda KKTC ve Nijerya uyruklular başı çekti

156 kişinin uyruklarına bakıldığı zaman ise ilk sırada 41 KKTC vatandaşı, 37 Nijerya, 19 TC, 13 TC-KKTC, 8 Ürdün ve diğer ülkelerden de yabancı uyruklu kişiler yer aldı.

Cinsiyet dağılımında ise 156 kişinin 144’ü erkek, 12’si kadın olarak kayıtlara geçti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Bölümü Müdürü Turgay Kırok, YENİDÜZEN’e konuştu:

“Uyuşturucu ticareti yapanların ülkemizi tercih ettiği bir yer olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz”

Dokuz aydır göreve geldiği günden bu yana 46 kilo uyuşturucu yakalandığını belirten Kırok, altı ayda yakalanan 37 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, 6 ayda 105 operasyon yapıldığını anlattı.

Operasyonlarda yakalanan kişi sayısının geçmiş yıllara göre düşüş gösterdiğini anlatan Kırok, buna karşın yakalanan uyuşturucu miktarındaki iki katı artışı değerlendirdi. Kırok, “Arza yönelik, satıcılara yönelik operassyonlar yapmaya daha çok yöneldik. Kişi başında uyuşturucu yakalama oranları çok arttı. Yakaladığımız kişiler düştü ama yakaladığımız uyuşturucu oranı arttı. Biz uyuşturucu maddeye ulaşımı, adaya girişini zorlaştırdık” dedi.

Uluslararası piyasadan ülkeye sokulmak istenen uyuşturucuların sürekli engellenmesiyle yaşanan olumlu gelişmeyi anlatan Kırok, “Uyuşturucu ticareti yapanların ülkemizi tercih ettiği bir yer olmaktan çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ile etkin bir işbirliği içinde olduklarını anlatan Kırok, uyuşturucuyla mücadelede adanın güneyi ile yeterli işbirliği yapılmadığına da değindi.

Türkiye’den gelişlerde konteynırlarda denetimler arttırıldı

Tacirler için adanın kuzeyinin cazibesinin yitirilmesini amaçladıklarını anlatan Kırok, Mağusa’da yapılan Tampon operasyonunu anımsatarak, bunun neticesinde bazı yasal düzenlemelerin devreye girdiğini, bunların çok olumlu adım olduğunu ifade etti.

Kırok, özetle şunları dile getirdi: “Mağusa’da yaptığımız Tampon operasyonunda araç parçalarının içinde saklı 5 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirdik, bunu Türkiye’deki yetkililere aktardık. Orada yapılan denetimlerde benzer şekilde gizlenmiş yine aynı oranda uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlardan sonra ise Türkiye’den ülkemize gelecek olan tüm konteynırlarda denetimler arttırıldı, XRAY cihazlarıyla aramalar başlatıldı. Tümü tek tek kontrol ediliyor, bu ülkeye gelişlerde biraz zaman aldığı için bazı iş sektörlerinin şikayetine neden oluyor ama bu uygulama uyuşturucunun ülkemize girişini zora soktu, bu çok olumlu bir gelişme oldu.”

“Ülkemizdeki en büyük tehlike Metamfetamin türü”

Skunk adı verilen hintkeneviri gibi çok tehlikeli bir uyuşturucu türü olan Metamfetamin türü maddenin de öldürücü sonuçları olduğunu anlatan Kırok, dünyada insan hayatını tehdit eden ve ülkemizde de büyük tehlike yaratan bir madde olduğunu anlattı. Bu iki tür için ayrıca eğitim ve çalışmalar yapılması gerektiğinin önemine değindi.

Kırok, şunları dile getirdi: “Ülkemizdeki en büyük tehlike Metamfetamin türüdür. Son beş yılda bonzai ülkemizde neredeyse sıfırlandı, uyuşturucudan ölümler de çok azaldı. Basının yardımıyla bonzai kullanımından hızlı bir kaçış yaşandı. Bunun yerini Metamfetamin türü aldı. Bu konuda Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile de çalışmalarımız var. Bu konuda da toplumsal bilincin bir an önce yaratılması şart...”

Eğitimin parçası olmak şart...

Okullarla iletişim içinde olduklarını anlatan Kırok, özellikle narkotik köpeğin çocuklar üzerindeki eğitimde çok olumlu etkileri bulunduğuna değindi, bu eğitimlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kırok, tüm bunlar için yeterli personele de ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, “Günün sonunda talebi de engellemek için iyi bir eğitim, eğitimin bir parçası olunması gerek.” şeklinde konuştu.