Nailer ve Gökalp'in ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacak
Mağusa'da dün otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in ve Girne’de önceki gün evinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın otopsileri yapıldı.
A+A-
Mağusa'da dün otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in ve Girne’de önceki gün evinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın otopsileri yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre yapılan her iki otopside; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 1052 defa okunmuştur