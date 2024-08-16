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Nailer ve Gökalp'in ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacak

Nailer ve Gökalp'in ölüm sebebinin tespiti için tetkik yapılacak

Mağusa'da dün otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in ve Girne’de önceki gün evinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın otopsileri yapıldı.

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Mağusa'da dün otel odasında ölü olarak bulunan Damla NAİLER (K-36)'in ve Girne’de önceki gün evinde ölü olarak bulunan Yener GÖKALP (E-48)'ın otopsileri yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre yapılan her iki otopside; ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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