Mustafa Caner’in ölüm sebebi kalp krizi

Girne’de çarşamba günü yaşamını kaybeden 62 yaşındaki Mustafa Caner'in ölüm sebebinin "kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği" olduğu saptandı.

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, ölüm sebebi yapılan otopsiyle belirlenen Caner, 18 Haziran’da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.