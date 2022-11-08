Muş Milletvekili Koçyiğit: Kıbrıs'ta muhalif olanları ülkeye sokmayarak ayrımcılık yapıyorsunuz

TC Dışişleri Bakanlığı 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kıbrıs konuşuldu, AKP iktidarının "muhalif" isimleri ülkeye almadığı ve ayrımcılık yaptığı vurgulandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Türkiye'deki iktidarın Kıbrıs ile ilgili birçok "güzelleme" yaptığını ancak adanın siyasi yapısına en fazla müdahil olan hükümet olarak tarihe geçtiğini söyledi.

AKP'nin 2015 ile 2020 arasında KKTC Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı'nın seçim kampanyası döneminde farklı bir pozisyon aldığını söyleyen Koçyiğit, "Kıbrıs'ta da hükümetinize, politikalarınıza, siyasetinize muhalif olanları ülkeye sokmayarak ya da ertesi gün sınır dışına çıkararak aslında orada da bir ayrımcılığa imza attınız." dedi.

Koçyiğit bu konuşmayı TC Dışişleri Bakanlığı 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptı.