Mühimmat patlaması!

Hurda işi ile uğraşan 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi evinin bahçesinde bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Düzova köyünde meydana gelen patlama görenleri dehşete düşürdü. Polis olayın ‘henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu’ meydana geldiğini açıkladı.

PATLAMAMIŞ MÜHİMMAT EVDE PATLADI… Hurda işiyle uğraşan Semagezdi’nin dün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış bir mühimmatı evine götürdüğü, ardından olayın gerçekleştiği ifade edildi. Semagezdi, komşularının ambulans çağırmasıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YÜZÜNDE VE BACAKLARINDA CİDDİ YARALAR VAR… Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğulları’nın olayın ardından dün YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre; Mehmet Semagezdi’yi ağır yaralı vaziyette eşi buldu. Yılmaz Yılmazoğulları, "Mehmet Semagezdi’nin yüzünde ve bacaklarında yaralar olduğunu" söyledi.

3 YILDA 7. PATLAMA… Mehmet Semagezdi’nin ağır yaralanmasıyla birlikte 2018 yılından bu yana son 3 yılda 7 kez ‘patlama’ olayı meydana geldi.

Fehime ALASYA

Düzova’da dün meydana gelen patlamada 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi ağır yaralandı. Semagezdi’nin yaşadığı olay görenleri dehşete düşürdü. Polis tarafından yapılan açıklamada ise olayın ‘Henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu’ meydana geldiği belirtildi.

Mehmet Semagezdi’nin ağır yaralanmasıyla birlikte 2018 yılından bu yana son 3 yılda 7 kez ‘patlama’ olayı meydana geldi.

Hurda işiyle uğraşan Semagezdi’nin dün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış bir mühimmatı evine götürdüğü, ardından olayın gerçekleştiği ifade edildi. Semagezdi, komşularının ambulansı çağırmasıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğulları’nın olayın ardından dün YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre; Mehmet Semagezdi’yi ağır yaralı vaziyette eşi buldu. Yılmaz Yılmazoğulları, "Mehmet Semagezdi’nin yüzünde ve bacaklarında yaralar olduğunu" söyledi.

Polis olayına ardından yaptığı açıklamada olayın "Henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu” meydana geldiğini belirtti.

Bölge didik didik arandı…

Polis, patlamanın detaylı içeriğiyle ilgili bölgedeki görgü tanıklarından ve Semagezdi'nin komşularından sıcağı sıcağına bilgi toplayarak, ifade aldı.

Bölgede görevli polis ekipleri güvenlik şeritleriyle tedbir alırken, bomba uzman ekipleri ve olay yeri inceleme de patlamanın olduğu evin avlusunda inceleme yaptı. Birçok emare toplayan polis, bahçedeki mevcut hurdalar arasında da inceleme yaptı.

Patlamanın olduğu alanda ve yakınındaki asfalt yol içerisinde patlamayla ilgili olabileceği tahmin edilen birçok metal parça fotoğraf karelerine yansıdı.

Polis: "Henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu..."

Polis Basın Subaylığı yazılı açıklamasında patlama nedenini açıklamadı. Polis olayın "henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı oluşan patlama sonucu" meydana geldiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Saat 13.40 sıralarında Düzova’da sakin Mehmet SEMAGEZDİ(E-62) ikametgahının avlusu içerisinde muhtemelen spiral makinesi ile demir hurda yığınlarını kesmekte olduğu bir sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı oluşan patlama sonucu ağır yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir"

Görgü tanığı olan komşuları şok yaşadı:

“Çok şiddetli bir sesti…”

62 yaşındaki Mehmet Semagezdi’nin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan patlama sonrasında bölgedeki görgü tanıkları YENİDÜZEN’e konuştu. Görenleri dehşete düşüren patlamada, Semagezdi’yi ilk bulanın eşi olduğu ifade edildi. Patlama sesiyle ne olduğunu anlamayan komşuları, eşinin çığlıkları üzerine olay yerine koştu, Semagezdi’yi yaralı vaziyette görünce dehşete kapıldığını anlattı.

Mehmet Semagezdi’yi ilk bulanlar arasında olan komşuları ne söyledi?

Gülten Töre: “O kadar yüksek sesli bir gürültüydü ki ev yıkıldı sandım”

“Evde inşaat vardı, o kadar yüksek sesli bir gürültüydü ki ev yıkıldı sandım, hemen dışarıya fırladım. Ardından komşumun (yaralanan Mehmet Semagezdi’nin eşinin) çığlığını duydum. Hemen koştum, eşi ‘bomba patladı’ diye bağırıyordu. Bahçeye girdiğimde yerde yaralı yatan eşini gördüm, onun yanına gelmek istedi, yara bere, yanıklar içindeydi, eşinin yanına gelmesini engelledim. Onu yaralı görmesini istemedim. Ambulans çağırdınız mı diye soruyorlardı, hemen çağırmıştık. Çok acı bir olay, umarım başına bir şey gelmez. Allah onu sevenlerine, ailesine bağışlasın. Yıllardır hurda toplayıp bahçede kendi halinde çalışan birisiydi, hiç böyle bir olay yaşamadı.”

Sefa Çiftçioğlu: “Çok şiddetli bir patlama sesi duydum, o anda televizyon bile yerinden oynamıştı”

“Ben evde kulaklıklar kulağımda televizyonda oyun oynuyordum, çok şiddetli bir patlama sesi duydum, o anda televizyon bile yerinden oynamıştı. Hemen dışarıya fırladım, o anda komşumuz Mehmet abinin yerde yattığını göz ucuyla gördüm. Hemen babama çağırdım ve yanına koştuk. Yüz üstü yerde yatıyordu. Yaralıydı, daha yanına gitmeden, koşarken hemen ambulansı aramıştım. Babam hiç yanından ayrılmadı ve sürekli onu konuşturdu. Uyumasına izin vermedi. Bize ambulansı aradınız mı diye sordu, üzeri, yüzü yanık görünüyordu. Akabinde ailesini arayıp bilgi verdik. Etrafta savrulan metal parçaları gördük. Çok üzüldük, umarım bir an önce sağlığına kavuşur.”

3 senede, 7 patlama

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2018’den bugüne son 3 yılda 7 kez ‘mühimmat patlaması’ olayı yaşandı, bu durum toplumda büyük korku ve paniğe neden oldu.

Akıllara kazınan patlamalarda en acı olay, 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un hayatını kaybetmesiydi.

Art arda yaşanan patlamaların bazılarının askeri bölgelerde meydana gelmesi ‘güvenlik zafiyetlerini’ de gündeme getirdi, kamuoyunda tartışma yarattı.

Düzova’da patlama: 1 ağır yaralı

Düzova’da dün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada Mehmet Semagezdi ağır yaralandı.

Hurda işiyle uğraşan Semagezdi’nin dün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış bir mühimmatı evine götürdüğü, ardından olayın gerçekleştiği ifade edildi.

6 Ağustos 2018: Hamitköy’de patlama oldu, 5 işçi ağır yaralandı

Hamitköy’ün batı kısmında bulunan atış alanı civarında, 6 Ağustos 2018’de saat 17:00 sıralarında bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada bir patlama sonucu beş işçi yaralanmıştı.

12 Eylül 2019 Çatalköy'de mühimmat patladı

Çatalköy’de, Acapulco Otelin karşısında bulunan askeri birlikte çıkan yangın, mühimmatların da patlamasıyla kabusa dönüşmüştü.

01:30 sıralarında başlayan patlamalar, sabahın ilk ışıklarına kadar korku saçmıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yetkililer de bölgeye giderek gözlemlerde bulundu, olayı şokunu yaşayan otel sakinleri ve çevredeki evlerde yaşayan kişilerle görüştü. Çatalköy’de kriz masası oluşturulmuştu.

Dönemin Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den uzman bir heyetin beklendiği açıklamasını yapmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.

1 Temmuz 2019: Taşkent’e ‘füze’ düştü

1 Temmuz 2019’da Kıbrıs büyük bir ‘patlama’ ile uyanmış, Taşkent köyü yakınlarına Suriye'den ateşlenen S200 füzesi düşmüştü.

Düştüğü bölgede yangına neden olan "S 200" füzesine yapılan ilk incelemede üzerinde Rusça yazılar olduğu iddia edilmişti.

Füzenin diğer parçaları Dikmen ve Görneç'te tespit edilmişti.

Söz konusu parça askerler tarafından elde taşınarak önce sivil bir aracın bagajına konulmuştu. Ardından da Taşkent'teki diğer füze parçasının yanına getirilmişti.

'Zehirli ya da kimyasal madde' uyarısı yapılmasına rağmen taşınma işlemi, herhangi bir tedbir alınmadan askerler tarafından elde yapılmıştı.

Görneç'te 1 kilometre ara ile iki farklı bölgede tespit edilen parçalarla ilgili de detaylı inceleme yapılmıştı.

Başbakan Ersin Tatar, Taşkent-Güngör arası bölgeye düşen cismin S-200 füzesinin bir parçası olduğunu açıkladı, zehirli gaz ya da kimyasal maddenin bulunmadığını, bu bilginin TC Genel Kurmay Başkanı tarafından da teyit edildiğini belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise önemli bir olay yaşandığını ancak panik yapmayı gerektirecek durum olmadığını aktarmıştı.

29 Haziran 2019: Yuvacık’ta havan mermisi

Yuvacık köyünde hayvanlarını otlatan Okan Saygıner tarafından yol kenarında fark edilen 81 milimetrelik patlamamış havan mermisi alınan güvenlik önlemlerinin ardından patlatılmıştı.

Saygıner’in polise ulaşması ile kısa sürede asker ve polis tarafından bölge güvenlik altına alınırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklemişti.

Mühimmatın bulunduğu bölgede, 40'a yakın ev boşaltılırken vatandaşlar asker ve polisin öncülüğünde patlamanın meydana geleceği bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar asker ve polisin eşliğinde köyden 300 metre uzağa götürülmüştü.

Yuvacık köyü girişinde, birçok evin bulunduğu noktada bulunan havan mermisi faciaya neden olmadan patlatılmıştı.

14 Aralık 2018: İsmailov hayatını kaybetmişti

Mevlevi'de 'askeri alan' olduğu belirtilen arazi içerisinde 14 Aralık 2018’de 13 yaşındaki Makhir İsmailov'un cansız bedeni bulunmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, saat 09.30 sıralarında Yuvacık'ta yaşayan ve Mevlevi'de arazi içerisinde bulunan İsmailov'un, bölgede bulunan patlayıcı maddeye teması ve mühimmatın patlaması" sonucunda yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsmailov'a yapılan otopsinin ardından, damarlarının ve iç organlarının zarar gelmesi sonucunda yaşamı yitirdiği de kaydedildi.

16 Mayıs 2018: Alevkayası’nda askeri bölgede mühimmatlar patladı

16 Mayıs 2018’de Alevkayası’nda 13:30 sıralarında yangın çıkmıştı.

Değirmenlik - Alevkayası yolunun güney kısmında yangın çıkmasıyla, polis, itfaiye, Orman Dairesi ve sivil savunma ekipler olay yerine akın etmişti.

Yangın devam ederken 3 patlama olmuştu. Patlamalara, askere ait patlamamış mühimmatların neden olduğu bildirilmişti.

Can kaybı yaşanmasa da, önemli derecede bir yeşillik alana ve hayvanlara zarar gelmişti.