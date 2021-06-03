Mühimmat patlaması: Hayati tehlikesi sürüyor

Düzova’daki mühimmat patlamasında ağır yaralanan Mehmet Semagezdi’nin hayati tehlikesi sürüyor. Dün ameliyata alınan Semagezdi’nin hala yoğun bakımda olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Mehmet Semagezdi’nin kızı Nahide Semagezdi, patlamanın olduğu gün babasının öğlen saatlerinde Beyköy atış alanında olduğu ve patlamamış mühimmatı evine götürdüğü söylemlerini yalanladı.

Babasının üç gündür evde çalıştığını, bu süre içinde atış alanına gitmediğini anlatan Semagezdi, “Atış alanında değildi, tüm gün evdeydi, evde uğraşıyordu. Bizim tek istediğimiz ona bir şey olmasın, bir an önce hayati tehlikesini atlatıp aramıza dönsün. Bunun için dua ediyoruz” dedi.

Nahide Semagezdi, babasının hala hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti, “Tek duamız iyileşmesi” yorumunu yaptı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere, dün öğlen saatlerinde Düzova köyünde meydana gelen patlamada 62 yaşındaki Mehmet Semagezdi ağır yaralanmıştı. Semagezdi’nin hurda işiyle uğraştığı ifade edilmişti.

Polis olayına ardından yaptığı açıklamada ise olayın "Henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu” meydana geldiğini belirtmişti.