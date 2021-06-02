Düzova’da patlama: 1 ağır yaralı

Düzova’da meydana gelen patlamada Mehmet Semagezdi ağır yaralandı.

Hurda işiyle uğraşan Semagezdi’nin bugün öğle saatlerinde Beyköy atış alanında bulduğu patlamamış bir mühimmatı evine götürdüğü, ardından olayın gerçekleştiği ifade edildi. Olay yerinden edinilen ilk bilgiye göre Semagezdi ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Düzova Muhtarı Yılmaz Yılmazoğulları’nın YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre; Mehmet Semagezdi’yi ağır yaralı vaziyette eşi buldu. Yılmaz Yılmazoğulları, Mehmet Semagezdi’nin yüzünden ve bacaklarında yaralar olduğunu söyledi.

Fotoğraflar Fehime Alasya