"Mücadelemiz devam edecek"

Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği, Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı mahkemenin ARA EMRİ ve Bakanlar Kurulu’nun İPTAL kararını değerlendirdi.

Değerlendirmede, söz konusu ‘iptal’ kararının ciddi belirsizler barındırdığı ifade edildi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun yayınladığı karar belgesinde kararın 9 Ağustos’ta alındığı fakat açıklamanın 16 Ağustos’ta yapıldığına dikkat çekilerek, mücadeleye devam edileceği açıklandı.

İşte değerlendirmenin tam metni:

Girne Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki en önemli noktalarından birinde Güven-Yapı aracılığıyla yaratılan doğa tahribatına imkan veren Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesi 16 Ağustos 2021 tarihinde Yüksek İdare Mahkemesi tarafından verilen ara emri ile durdurulmuştur.

Ayni gün içersinde Bakanlar Kurulu’nun geçmişte verilen ilgili kararları iptal ettiği Başbakan tarafından duyurulmuştur. Bununla birlikte, başbakanın basına verdiği demeçlerde söz konusu "tüm" kararların iptal edildiği, hatta söz konusu alanın yeniden ağaçlandırılması ve orman alanı ilan edilmesi yönünde de karar üretileceği açıklanmıştır.

Oysa ki bugün resmi gazetede yayınlanan ve aslında dün değil, tam bir hafta önce 9 Ağustos'ta alındığı anlaşılan ama nedense mahkeme kararından sonra ortaya çıkan karar metninde avukatlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre çok ciddi belirsizlikler ve muğlak ifadeler söz konusudur.

1- 2017 yılına ait "kiralanma" ile ilgili karar iptal edilmemiş aksine sadece kiralanma bedeli ile ilgili olan 2018 yılına ait olan karar iptal edilmiştir. Öyle ki, bu metnin başlığında yer alan "2018 tarihli kararın iptali" ifadesi esas niyeti belli etmektedir.

2- Söz konusu araziyle ilgili bundan sonraki tasarruflar hakkında karar metninde hiçbir ifade yoktur. Oysa ki, başbakan halkın önünde burasının yeniden ağaçlandırılacağı ve orman alanı olarak ilan edileceğini dile getirmiştir.

Tüm bu noktalardan hareketle, her ne kadar şu an inşaat faaliyetleri durmuş olsa da endişelerimiz ve davamız devam etmektedir. Kısacası, henüz dava gerekçemiz ortadan kalkmamıştır. Ara emrinin uygulanmakta olduğu bu süreçte Cuma günü mahkemede olacağımızı ve mücadelemizin sürdüğünü kamuoyuna duyururuz.

Yeşil Barış Hareketi

Biyologlar Derneği