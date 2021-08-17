İptal kararı Resmi Gazete'de: "Arazi kiralama kararları yasalara aykırı ve usulsüz şekilde alındı"

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı mahkemenin ARA EMRİ ve Bakanlar Kurulu’nun İPTAL kararı üzerine Girne Belediyesi’nce mühürlendi. Kiralamaya ilişkin “iptal kararı” da Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda araziyle ilgili 2018'de alınan Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiği belirtildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinde bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli kararı ile rayiç bedelle kiralamaya yol açan 2018 tarihli kararın iptal edildiği Resmi Gazete’de yer aldı.

KAMU YARARI YOKTU… Kararda ayrıca, “söz konusu arazilerin askeri amaçlar için kullanılmayacak olması, kullanımının kamu yararı teşkil etmediği” de vurgulandı.

YASALARA AYKIRI… Arazi kiralama kararlarının “yasalara aykırı ve/veya usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle iptal edilmesine karar verdiği”ne ilişkin ifadeler de karara eklendi.

SANER AÇIKLADI: İKİ KARAR DA İPTAL… Başbakan Ersan Saner YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada arazinin kiralanmasına ilişkin iki kararın da İPTAL edildiğini, söz konusu arazinin de ‘halk yararına’ kullanılacağını belirtti.

NEDEN 9 AĞUSTOS? Resmi Gazete’de yayınlanan “iptal” kararının 9 Ağustos 2021 olarak yazılması dikkat çekti. Oysa ki bakanlar Kurulu’nun iptal karararı 16 Ağustos’taki toplantıda verildi.

YENİDÜZEN - Özel

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı mahkemenin ARA EMRİ, Bakanlar Kurulu’nun İPTAL kararı üzerine Girne Belediyesi’nce mühürlendi.

Kiralamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tahsisinde bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli kararı ile rayiç bedelle kiralamaya yol açan 2018 tarihli kararın iptal edildiği Resmi Gazete’de yer aldı.

Kararda ayrıca, “söz konusu arazilerin askeri amaçlar için kullanılmayacak olması, kullanımının kamu yararı teşkil etmediği” de vurgulandı. Arazi kiralama kararlarının “yasalara aykırı ve/veya usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle iptal edilmesine karar verdiği”ne ilişkin ifadeler de karara eklendi.

İptal kararı Resmi Gazete'de

Bugün akşamüzeri Resmi Gazete’de iptal kararı yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İptal kararında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar Kurulu, H(K-I)2961-2017 sayı ve 31 .10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme)Yasası kapsamına alınarak 49 yıllığına kiralanabilmesi için yetki verilen Girne Bölgesinde kain Xll.28.D.1 Bölüm J'de Parsel:52 (kısmen yeni Parsel No: 175) 53, 54 ve 63 (kısmen) numaralı arazilerin, Güven Yapı Ltd.'ye Girne Bölgesinde Arazi Kiralanması'na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu TE(K-I)450-2018 sayı ve 3.5.2018 tarihli kararın, söz konusu arazilerin askeri amaçlar için kullanılmayacak olması , kullanımının kamu yararı teşkil etmemesi ve Yasalara aykırı ve/veya usulsüz şekilde alınmış olması nedeniyle iptal edilmesine karar verdi.

Saner açıkladı: İki karar da iptal

Başbakan Ersan Saner YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada arazinin kiralanmasına ilişkin iki kararın da İPTAL edildiğini, söz konusu arazinin de ‘halk yararına’ kullanılacağını belirtti.

Başbakan Saner, resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği İstanbul’dan YENİDÜZEN Haber Müdürü Meltem Sonay'ın Güven Yapı Ltd’nin Girne’de sürdürdüğü tartışmalı inşaatına ilişkin sorularını yanıtladı.

Arazinin kiralanmasına ilişkin hem 2017, hem de 2018 yıllarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptal edildiğini açıklayan Başbakan Saner, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının da kısa bir süre sonra Resmi Gazete’de yayınlandığını belirtti.

2017’deki Bakanlar Kurulu kararının ‘kiralamayı yetkili kıldığını’, 2018’deki kararın ise ‘kiralamaya ilişkin’ olduğunu ifade eden Başbakan Saner, iptal kararında ‘tartışmalı’ bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Soru üzerine söz konusu arazinin ‘kamu yararına değerlendirileceğini’ de açıklayan Başbakan Saner, detay vermedi.

Başbakan Saner ‘3 Mayıs 2018 tarihli karar iptal edildi’ demişti

Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’deki 105 konutluk inşaatı ile ilgili mahkemenin dün ara emri kararı almasının ardından, toplanan Bakanlar Kurulu’nda da inşaat gündem oldu.

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı açıklamada, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu arazinin 49 yıllığına Güven Yapı Limitete kiralanmasına ilişkin 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etme yönünde karar aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen kararın ekinde Güven Yapı Limited’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını kaydetmişti.

Yaşanan süreci paylaşan Saner, ilk olarak 2017 yılında İçişleri Bakanlığı’nın önergesiyle Bakanlar Kurulu’nun önergede belirtilenler ışığında Güven Yapı Ltd.’e azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmak için bazı kararlar aldığını söylemişti.

Başbakan Saner, 31 Ekim 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun, bahse konu arazinin askeri yasak bölge kapsamından çıkarılıp Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’na devredilmesini, bunun İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasını, İçişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Dairesi’nin buraya bir yolun ulaşması için yetkili kılınmasını ve bahse konu kiralamanın 49 yıllığına yapılabilmesi için Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin yetkili kılınmasını öngören kararlar aldığını belirtmişti.

Bunun akabinde Bakanlar Kurulu’nun 3 Mayıs 2018 tarihinde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin söz konusu araziyi 49 yıllığına Güven Yapı Limited’e kiralamasına yönelik karar ürettiğini de kaydetmişti.

Normal Bakanlar Kurulu prosedürlerine bakıldığı zaman bu tip sözleşmelerin yani kiralanmasına karar verilen arazilerin sözleşmesinin bu kararın arkasında yer aldığını söyleyen Saner, yaptıkları araştırmada 3 Mayıs 2018 tarihinde üretilen bu kararın ekinde Güven Yapı Ltd.’e kiralanan arazinin hangi şartlarda ve nasıl kiralandığına dair prosedüre rastlanmadığını belirtmişti.

Saner, 3 Mayıs 2018 tarihinde söz konusu arazinin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı Limited’e kiralanmasına yönelik kararı iptal ettiğini açıklamıştı.

Başbakan Saner, Bakanlar Kurulu’nun iskandan sorumlu İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nı iptali hayata geçirmek için yetkilendirdiğini de söylemişti.

Kararlar ne diyor?

İŞTE 3 MAYIS 2018 TARİHLİ KARAR

Başbakan Ersan Saner’in ‘iptal ettik’ dediği, ‘Güven Yapı LTD’ye Girne’de arazi kiralanması’ başlıklı 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda;

‘Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin 49 yıllığına kiralama yapabilmesi için yetkili kılınmasını onaylayan 30.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararda belirtilen, Girne Bölgesi’ndeki belirten parsellerin Taşınmaz Hanine Malları Yasası kapsamında, Hazine Malları Kira Ve Değer Takdir Komisyonu’nca belirlenecek rayiç kira bedeli karşılığında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından Güven Yapı LTD’ye kiralanmasına karar verdi’ deniliyordu.

İŞTE 31 EKİM 2017 TARİHLİ KARAR:

‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Tahsisinde Bulunan Girne Bölgesi’nde yer alan parselin Askeri Bölge Kapsamı’ndan çıkarılarak Güven Yapı LTD’ye Kiralanması’ başlıklı 31 Ekim 2017 tarihli karar ise;

‘Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydı ile GKK mensuplarının, GKK personeli yapı kooperatifi LTD, (güven yapı ltd)den azami şekilde istifadesini sağlamak ve kooperatifin kuruluş amaçlarına katkıda bulunmaz maksadı ile aşağıdaki kararı aldı: