Güven Yapı: Tavizsiz yasal haklar kullanılacak

Girne’de yapılması planlanan 105 konutluk site hakkında mahkemenin ara emri ve hükümetin iptal kararı sonrasında Güven Yapı’dan da açıklama geldi.



Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. adında yapılan açıklamada, “Girne’deki taşınmazın 2 yıllık kirası toplamı 52,337 Amerikan Dolarını Devlet Hazinesine peşinen yatırmıştır” dendi.



Bakanlar Kurulu kararı sonrasında Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile imzalanan 49 yıllık sözleşme sonucu, kira süresi sonuna kadar ödenecek kira miktarının ise 2,798,394.74 Amerikan Doları olacağı açıklandı.



Güven Yapı adına yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu Kararları da dahil olmak üzere her türlü idari işlemlere karşı taviz verilmeden ve kararlılıkla” karşı durulacağı belirtildi, ayrıca, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını yıpratmaya yönelik eylemlere karşı da sessiz kalınmayacağı” söylendi.



Avukat Akan Kürşat tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd’in, Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası ve 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası altında kurulduğu belirtildi.

Girne’deki parselin 2069 yılına kadar kooperatifin 105 üyesinin konut ihtiyacını karşılamak için kiralandığı belirtilen açıklamada, projeye ilişkin gerekli tüm planlama onayı, vize ve inşaat ruhsatları ile ÇED Raporu temininin gerçekleştiği de belirtildi.



“Müvekkilimiz Kooperatif ve üyeleri tüm hayat birikimlerini ortaya koyarak ayrıca da Bankalardan borçlanmak suretiyle şu ana kadar bile milyonlarca Sterlinlik harcama ve masraf yapmışlardır” denen açıklamada, ilgili alanın “orman arazisi” olmadığı da iddia edildi.

İnşaat şantiyesinin kanunsuz mühürlendiği öne sürülen açıklamada, mahkeme emrinin kooperatife tebliğ edilmediği, belediyenin de 1 milyon 834 bin TL ruhsat paralarını peşin olarak aldığına dikkat çekildi.



Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. adına yapılan açıklamada ayrıca inşaat alanına giren gazeteciler ve sivil toplum örgütü yetkililerinin de “yasal tasarruf haklarını ihlal ettiği” öne sürüldü.



Bakanlar Kurulu kararını da eleştiren Güven Yapı, kararla ilgili “Mahkeme sürecine etki etmeye yönelik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayan, Devlet ciddiyetinden uzak bir davranıştır” yorumunu yaptı.



Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Hayatlarını ülke topraklarını korumaya adamış Kooperatif üyeleri ile ailelerinin haklarını ortadan kaldırmaya matuf her türlü tasarrufa veya eyleme veya Bakanlar Kurulu Kararları da dahil olmak üzere her türlü İdari işlemlere karşı taviz verilmeden ve kararlılıkla karşı durularak yasal hakların kullanılacağı ve yine Kooperatif ve üyeleri nezdinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını yıpratmaya yönelik eylemlere karşı da sessiz kalınmayacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”