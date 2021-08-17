Tartışmalı site inşaatı mühürlendi
Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de yapmaya çalıştığı tartışmalı 105 konutluk site inşaatı bugün Girne Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
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Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de yapmaya çalıştığı tartışmalı 105 konutluk site inşaatı bugün Girne Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
Konuyla ilgili dün mahkemeden ‘ara emri’ kararı çıkmış, Başbakan Ersan Saner dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında “3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının” iptal edildiğini duyurmuştu.
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Etiketler : Güven Yapı