“Mor Başak Akademi Yaz Kampı” düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü’nün düzenlediği “Mor Başak Akademi Yaz Kampı” geçtiğimiz hafta sonu Lapta’da gerçekleşti. Her bölgeden CTP’li kadınların aktif katılım sağladığı kampta eğitim ve sanat atölyeleri yapıldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadının İnsan Hakları, Şiddete karşı Stratejiler, Örgütlenme, Doğurganlık Hakları ve Beden Politikaları konularının ülkemizde yürürlükte olan politikalarla birlikte ele alındığı atölye çalışmalarının yanı sıra, kadınların basit materyallerle kadınlık hallerini yansıttıkları eserlerin üretildiği "Kadınlık Halleri" Yaratıcı Sanat Atölyesi yapıldı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadın dayanışmasının arttığı bu tür çalışmaların bundan sonraki süreçte daha sık yapılacağını söyledi. Derya, “Kadınlar birlikte olunca aşamayacakları engel yok. Kamp sırasında yaptığımız çalışmalar ile ülkemizde giderek derinleşen kadın yoksulluğunun ve kadına yönelik şiddetin boyutlarını değerlendirmek yanında, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak politikaları mücadelesinin dünyada ve Kıbrıs'ta ürettiği sonuçlar üzerinde durduk. Kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını geriletmeye çalışan muhafazakar zihniyete karşı mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz" dedi.