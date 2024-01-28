Modacı ve gelinlik tasarımcısı Bahar Doratlı: “Mutluluk bir varış noktası değil yolculuğun kendisidir”

Levent ÖZDAĞ

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mucizeyim

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretim görevlisi

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Yeni trendler

Kayıtsız kalamadığım şey… İnsan haklarına kayıtsız kalamam

En büyük pişmanlığım… Hiçbir şey için pişman değilim. Çünkü her yaşanılan bana güzel bir şeyler öğretti

En büyük sevincim… Kendi markamı yaratmış olmam

Hayatımın dönüm noktası… Burs kazanıp İtalya’ya gitmem

Beni en çok etkileyen yazar… Halil Ata Bıçakçı

Başucumdaki kitap… Zihnin Efendisi

En keyif aldığım müzik… Sezen Aksu-Sarışınım

En son izlediğim film… Dünyayı Ardında Bırak

Kendim için son aldığım şey… Tabi ki ayakkabılarım

Dolabımdaki en gereksiz şey… İsrafa karşı olduğum gereksiz bir şey yoktur

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Beni tanıyanlar bilir orkide hastasıyım. Ofisimdeki masam orkidelerle doludur

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Empati özelliğimi değiştirmek isterdim. Gereksiz bir vicdana sahibim

Kendimde beğendiğim özellik… Tüm kusurlarımla kendimi seviyorum

Olmasa da olur… Çocuk

Olmazsa olmaz… Aile

En sevdiğim yemek… Suşi

Hayalimdeki dünya… Paranın amaç değil araç olduğu insanlara sahip bir Dünya

Aşk benim için… Gençlik iksiri

Onunla çok tanışmayı isterdim… Büyükbabam

Görmek istediğim yer… Finlandiya

Mutlaka yapmak istediğim… Yaşlı Bakım Evi

Son olarak söylemek istediklerim… Yeni yıl akşamı yazdığım yazıyı paylaşmak istiyorum: “Sevgili 2023, ayak izlerin 2022 den belliydi, beni acı deneyimlerle büyüttüğün için sana kocaman bir teşekkür borçluyum tüm olumsuzluklar için şükredebileceğim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi beni tanıyanlar bilir kadere olan inancım, batıl inançlarım ve dahası… Yazarken bile gülebiliyorsam “korkularıma” gerisini siz düşünün. Tüm korkularımdan özgürleştiğim, kadere inanmadığım, ne ekersek onu biçtiğimizin farkındalığında koca bir yılı geride bıraktım. Sağlığımızın bile kendi elimizde olduğunun farkındalığına varmadığımız, hiç ölmeyecek gibi çalıştığımız, yarın telaşıyla bugünü kaçırdığımız tam 365 gün.

“Hayat bir gün, oda bugün” diyen doktorumla başlayan uyanışım,

“Mutluluğun bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu” kabullenmemle renklendi. Gökkuşağı tadında yeni bir 365 gün yaşamaya hazırım”