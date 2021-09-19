Mobil aşılama hizmeti devam ediyor

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama hizmetlerinin devam ettiğini, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için aşı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Üstel şunları kaydetti;

Salgınla mücadelemizde tehlikeliye karşı aşı ve tedbirler büyük önem taşımaktadır.

Covid-19 ile ilgili önemli bir ilerleme kaydedilmesine rağmen salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Gerek uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitim, gerkese iş hayatının devamı, en önemlisi sağlığımız ve sevdiklerimiz için aşı olmak toplumsal bir ödevdir.

Vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmek büyük önem taşımaktadır.

" Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vermeye devam etmektedir"

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm merkezlerimizde devam eden aşılamanın yanı sıra halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi içim Mobil Aşılama Birimleri artırılmıştır.

Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşlarımız mobil aşılama noktalarımıza rağbet göstermektedir.

Henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa

Bugün ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

Her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

Her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında”