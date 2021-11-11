Minik Ceren gözyaşlarıyla…
8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kırma, yapılan otopsinin ardından pandemi kurallarına uygun şekilde defnedildi.
Cenazede Kırma’nın ailesi güçlükle ayakta dururken, feryatları yürekleri dağladı.
Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı
Bir annenin tarifsiz acısı: “Cumartesi test yaptık, negatifti, pazartesi okula gitti.”
Meryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındı
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Etiketler : MERYEM CEREN KIRIM