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Minik Ceren gözyaşlarıyla…

Minik Ceren gözyaşlarıyla…

8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kırma, yapılan otopsinin ardından pandemi kurallarına uygun şekilde defnedildi.

Cenazede Kırma’nın ailesi güçlükle ayakta dururken, feryatları yürekleri dağladı.

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Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı

 

 

Bir annenin tarifsiz acısı: “Cumartesi test yaptık, negatifti, pazartesi okula gitti.”Bir annenin tarifsiz acısı: “Cumartesi test yaptık, negatifti, pazartesi okula gitti.”

Meryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındıMeryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındı

 

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