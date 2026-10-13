Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin en çok ihaleye çıkan belediye olduğunu belirterek, bunun hem yatırımların büyüklüğünü hem de şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Harmancı, gelecek yıl belediye bütçesinden spora yaklaşık 100 milyon TL katkı sağlamayı hedeflediklerini, kültür-sanat derneklerinin yurt dışı etkinliklerine katılımını da desteklemeyi planladıklarını açıkladı.

Harmancı’nın Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü ile Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği’ni (GÖÇTAŞ) ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve yeni döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü ziyaretinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu'nun yanı sıra TDP ve CTP belediye meclis üyesi adayları da yer aldı.

Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla günlük yaşamı kolaylaştıracak üstyapı çalışmalarına öncelik vereceklerini belirten Harmancı, spor ve kültür-sanat alanlarına yönelik destekleri artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“LTB’nin hükümetten 250 milyon TL’yi aşkın alacağı var” diyen Harmancı, trafikten kaynaklanan gelirlerin de iki yıldır belediyeye ödenmediğini, bu durumdan Lefkoşa ve Lefkoşalıların olumsuz etkilendiğini söyledi.

“18 belediye içerisinde en çok ihaleye çıkan belediyeyiz… Spora yaklaşık 100 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz”

Belediyenin istihdam ve satın alma süreçlerinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını esas aldıklarını belirten Harmancı, “LTB artık kimsenin telkinleriyle istihdam yapan bir noktada değildir. Birilerinin kurultay hesaplarına heba edilecek bir Lefkoşa yok artık. Hak, hukuk ve adalet anlayışıyla ilerliyoruz. 18 belediye içerisinde en çok ihaleye çıkan belediyeyiz.” dedi.

LTB’nin çıktığı ihalelerin hem yatırımların büyüklüğünü hem de yönetim anlayışlarını ortaya koyduğunu ifade eden Harmancı, bunu Lefkoşa için gurur verici olarak nitelendirdi.

Spor alanındaki çalışmaları artırmayı planladıklarını da kaydeden Harmancı, kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği yapacaklarını ve gelecek yıl belediye bütçesinden spora yaklaşık 100 milyon TL katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

“Kültür-sanat derneklerinin yurt dışı giderleri için yılda bir kez bütçe ayırabiliriz”

GÖÇTAŞ ziyaretinde, dernek yetkililerinin yurt dışı etkinliklere katılmak için hükümetlerden yeterli maddi destek alamadıklarını dile getirdiğini belirten Harmancı, kültür-sanat derneklerinin yurt dışı giderleri için yılda bir kez bütçe ayırabileceklerini açıkladı.

Belediyenin gelirlerini artırmaya ve kentteki yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik girişimlerine de değinen Harmancı, Metehan Geçiş Kapısı’nda araç başına alınan sigorta bedelinden 3-4 euroluk kısmının LTB’ye aktarılmasını talep ettiklerini ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

CTP ile iş birliği

CTP ile yürütülen iş birliğine de değinen Harmancı, CTP’li belediye meclis üyeleriyle birlikte çalıştıklarını, bu iş birliğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

İki partinin eş güdüm içerisinde hareket etmesinin olumlu sonuçlarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görüldüğünü söyleyen Harmancı, iş birliğinin merkezi ve yerel yönetimlerde de devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Özuslu: “Spor yerel yönetimlerle iş birliği içinde ele alınmalı”

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da sporun uzun süredir etkin biçimde yönetilemediğini ifade ederek, bu alanın yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde, bakanlık düzeyinde ele alınması gerektiğini parti olarak açıkça ortaya koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başlayan CTP-TDP iş birliğinin yerel yönetimlerde de sürdüğünü ifade eden Özuslu, Lefkoşa’da Mehmet Harmancı’yı desteklediklerini hatırlatarak, “Biz Lefkoşa’yı şu anda memleketin başına çökmüş haramilere yedirtmeyeceğiz. Başarılı olacağımızdan adım gibi eminim.” dedi.

GÖÇTAŞ ziyaretinde kültür ve sanat derneklerinin Kıbrıs Türk halkının değerlerinin yaşatılmasındaki önemine değinen Özuslu, derneklerin maddi sorunlarına çözüm bulmak amacıyla sponsorluk yasasını gündemlerine aldıklarını açıkladı.