El-Sen ile KIB-TEK Yönetimi uzlaştı, grev sona erdi

KIB-TEK emekçisi Arif Özkıraç’ın iş kazasında yanarak yoğun bakıma kaldırılmasının ardından iş güvenliği önlemlerinin alınması ve usulsüz terfilerin önlenmesi talebiyle grev ve eylem başlatan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) mücadelesi sonuç verdi.

El-Sen Yönetimi ile KIB-TEK Yönetim Kurulu, Başbakanlık’ta gerçekleştirilen görüşmenin ardından uzlaşıya vardı. Sendikanın taleplerinin yer aldığı bir protokol imzalanırken, 9 gündür devam eden grev ve eylemler de sona erdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, uzlaşıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayırlısı olsun… Halkımızın daha çok mağdur olmaması adına bir uzlaşı noktasına varılmış ve grev sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan El-Sen Yönetimi de birazdan konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.