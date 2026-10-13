“CTP, siyasete güveni ve kamu yönetiminde hesap verebilirliği yeniden tesis edecek”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, siyasete duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi için hesap verebilir, katılımcı ve güven veren bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin boynunun borcudur siyasete yeniden itibar kazandırmak” dedi.

Kıbrıs Türk Haber'de Seher Güraslan’ın sunduğu Gündemde Bugün programına katılan Akansoy; parti içi demokrasi, kamu maliyesi, yolsuzlukla mücadele, Türkiye ile imzalanan protokoller ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Siyasete itibar, verilen sözleri tutmakla kazandırılır”

Siyasete duyulan güvenin yeniden kazanılmasının siyasetçilerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Akansoy, halka verilen sözlerin tutulması ve icraat döneminde toplumla bağların koparılmaması gerektiğini söyledi.

Temsili demokrasinin halkın karar alma süreçlerine katılımını sınırlamasının siyasete duyulan güveni zayıflattığını savunan Akansoy, gençlerin, kadınların ve gazetecilerin kendilerini ilgilendiren konularda karar süreçlerine katılabilmesi gerektiğini ifade etti.

Gerçek katılımcılığın, halkın görüşlerinin karar alma mekanizmalarına yansımasıyla mümkün olacağını belirten Akansoy, tutulmayan sözlerin, gerçeği yansıtmayan açıklamaların ve sürekli ertelenen vaatlerin siyaset kurumunu yıprattığını kaydetti.

UBP içerisinde yaşanan iç tartışmaların ve yönetim değişikliklerinin de siyasete duyulan güveni etkilediğini savunan Akansoy, parti içi demokrasinin etkin biçimde işletilmesinin önemine dikkat çekti.

Akansoy, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin boynunun borcudur siyasete yeniden itibar kazandırmak” diyerek, sorumluluk sahibi, güven veren ve verdiği sözlerin arkasında duran bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Parti içi demokrasi ve ortak irade önemli”

CTP’de adayların parti üyelerinin oylarıyla belirlendiğini ifade eden Akansoy, aday listesi dışında kalan isimler de bulunduğunu belirterek, üyelerin ortak bir iradeyle hareket etmesinin ve parti bütünlüğünün korunmasının önemine işaret etti.

Parti politikalarının kişisel görüşlerden bağımsız olarak ortak tartışma ve karar süreçleriyle şekillendiğini kaydeden Akansoy, farklı görüşlerin ilgili parti organlarında dile getirilmesi gerektiğini söyledi.

Parti içi demokrasinin yalnızca farklı düşüncelerin ifade edilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Akansoy, ortak kararların benimsenmesinin ve parti bütünlüğünün korunmasının da bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

“Kamu zarara uğratıldıysa üzerine gideceğiz”

Kamu maliyesini ve geçmiş döneme ilişkin iddiaları değerlendiren Akansoy, hükümetin öncelikle kendi döneminin hesabını vermesi gerektiğini savundu.

Kamu maliyesinin yaklaşık 50 milyar TL borcu bulunduğunu belirten Akansoy, ekonominin yönetiminin, kamu gelirlerinin toplanmasının ve denetim mekanizmalarının işleyişinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Geçmiş döneme ilişkin yolsuzluk iddiaları ve vatandaşlık işlemlerinin de incelenmesi gerektiğini ifade eden Akansoy, yürütmenin kendisini yargının yerine koyamayacağını vurguladı.

Hükümete gelmeleri halinde geçmiş dosyaları inceleyeceklerini belirten Akansoy, herhangi bir usulsüzlüğe ilişkin bulguya ulaşılması durumunda dosyaların savcılığa veya polise iletileceğini kaydetti.

Akansoy, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yolsuzlukla mücadele otoritesine dönüştürülmesini hedeflediklerini de ifade etti.

“Protokol imzalamak tek başına başarı değil”

Türkiye ile imzalanan protokollere de değinen Akansoy, ihtiyaç duyulduğunda protokol imzalanabileceğini ancak asıl önemli olanın anlaşmaların içeriği ve uygulanması olduğunu söyledi.

Geçmişte İçişleri ve Çalışma Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde çalışma hayatına ilişkin bir protokol imzaladığını hatırlatan Akansoy, hükümetin görev süresinin sona ermesi nedeniyle söz konusu protokolün uygulanamadığını belirtti.

Protokol imzalamanın tek başına başarı anlamına gelmediğini vurgulayan Akansoy, anlaşmalarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve alınan kararların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Akansoy son olarak "Halkın beklentilerini karşılayan bir protokol düzenlemesi yapılması gerekiyor" sözlerini kaydetti.