BM: Görüşme olumlu geçti

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis görüştü.

Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı liderler Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis’in bugün BM himayesinde gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini açıkladı. Liderler, görüşmelerini sürdürmek üzere gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda anlaştı.

İki lider gelecek hafta yine görüşecek.

BM’nin 13 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, BM Koruma Bölgesi’nde buluşan iki lider, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in yaklaşan ziyaretini memnuniyetle beklediklerini belirtti.

Erhürman ve Hristodulidis ayrıca:

* 17 Ekim Cumartesi günü Pile’de düzenlenecek festivale katılma,

* Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Gençlik Teknik Komitesi’nin yaklaşan toplantılarına birlikte katılma,

* Sivil Toplum İstişare Organı Yönlendirme Komitesi’nin yaklaşan toplantılarına birlikte katılma konusunda uzlaştı.