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Meryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındı

Meryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındı

Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

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Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Polis, Kırma’ya yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındığını duyurdu, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

 

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