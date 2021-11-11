Meryem Ceren'in kan ve doku örnekleri alındı

Hastaneye karın ağrısı şikayeti ile giden, COVID-19 testi pozitif çıkmasının ardından 1 gün sonra da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Polis, Kırma’ya yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındığını duyurdu, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.

"Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz”

Covid-19 pozitif büyük acı: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti