Medya Etik Kurulu’ndan dört gazeteye kaynaksız fotoğraf kullanımı uyarısı

Medya Etik Kurulu (MEK), fotoğraf sahibinden rıza alınmadığı ve sahibinin açıkça kaynak gösterilmediği gerekçesiyle Avrupa, Gıynık, Ahbap ve Bağımsız Gazete’ye uyarıda bulundu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Gazeteci ve Foto Muhabiri Doğan Samer’in dün Kurul’a başvuru yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Samer’in başvurusunda, cumartesi günü Esentepe’de düzenlenen Süleyman Erdoğan’ın cenaze töreninde çektiği ve sosyal medya hesabında logosuyla yayımladığı fotoğrafların bazı basılı gazete ve dijital platformlar tarafından logosunu kırparak ve/veya kendisini kaynak göstermeden kullandığını söylediği aktarıldı.

Şikayete konu yayımların Kurul tarafından değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin 17’nci ve İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun 3’üncü maddelerinin, başka bir basın emekçisinin ürettiği görseller kullanıldığında kaynağın açıkça belirtilmesini öngördüğü hatırlatıldı. Açıklamada, evrensel gazetecilik ilke kodlarının, özgün çalışmaların ve mesleki emeğin korunması gerektiğinin altı çizdi.

Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası’na da atıf yapılarak; fikri mülkiyet koruması kapsamında olan bir fotoğrafın gazete, haber sitesi veya sosyal medya hesabında yayımlanmış olmasının, başkaları tarafından koşulsuz kullanılabileceği anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, dört gazetenin başka bir basın emekçisine ait fotoğrafları kullanırken eser sahibinin rızasını alması ve fotoğraf sahibini açıkça belirtmesi gerektiğini vurgulandı.