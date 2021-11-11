Bir annenin tarifsiz acısı: “Cumartesi test yaptık, negatifti, pazartesi okula gitti.”

8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın annesi Neslihan Kırma YENİDÜZEN’e konuştu, Pazartesi sağlıklı bir şekilde okula gönderdiği küçük kızının, 2 günde ellerinden nasıl kayıp gittiğini anlattı. Kızının ölüme inanamadığını söyleyen acılı anne, ‘ihmal’ olduğunu da düşünüyor.

Hüseyin Özbarışçı

Covid-19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki kızı Ceren’i kaybeden acılı anne birkaç gün evvel sağlıklı olarak okulla gönderdikleri evladının ölümüne inanamıyor.



Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19’dan ‘en genç ölüm’ olarak kayıtlara geçen 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma’nın annesi Neslihan Kırma YENİDÜZEN’e yaşadıklarını anlattı.

Meryem Ceren’in de aralarında olduğu 3 çocuğuna geçtiğimiz cumartesi antijen testi yaptırdığını, 3’ünün testinin negatif sonuçlandığını ifade eden acılı anne Neslihan Kırma, küçük Ceren’in Pazartesi günü okula gittiğini ve hiçbir şeyi de olmadığını söyledi.

Okuldan eve geldiğinde ‘halsiz’ olduğu için uyuduğunu, gece de 2-3 kez kustuğunu anlatan anne Neslihan Kırma, ertesi gün öğle saatlerinde Ceren’i hastaneye götürdüğünü aktardı.

Ceren’in acilde, tuvalet kapısında bayıldığını, kendilerine tansiyonunun düştüğünün söylendiğini kaydeden Neslihan Kırma, akşam 20:30 PCR testinin pozitif gelmesi üzerine Pandemi Hastanesi’ne yönlendirildiklerini de ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nde küçük Ceren’e önce serum, daha sonra da oksijen takıldığını söyleyen anne Neslihan Kırma, “Oksijen takıldıktan sonra çocuğumun küçücük yüzü balon gibi ve mosmor oldu” dedi.

“Oksijen tüpü getirdiler, vanayı da sona kadar açtılar o saatten sonra Ceren’im kasıldı ve geri gelmedi…” diyen anne Neslihan Kırma, olayda ihmal olduğunu savundu.

Acılı anne, “O her zaman melek, onsuz ben yapamam…” diye feryat etti.

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