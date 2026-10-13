Öztabay: “TDP’nin eşitlik vizyonu siyasete yeni bir anlayış ortaya koyacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Avukat Ayşe Öztabay, TDP’nin kadın haklarından eğitime, sağlıktan çevreye, çocukların korunmasından sosyal adalete kadar toplumsal yaşamın her alanına yönelik kapsamlı bir vizyona sahip olduğunu vurguladı. Kadınların yalnızca siyasette değil, devlet yönetiminden ekonomiye, bürokrasiden çalışma yaşamına kadar her alanda eşit haklarla ve etkin biçimde yer alması gerektiğini belirten Öztabay, cinsiyet eşitliğinin eğitim müfredatına yerleştirilmesini savunduklarını söyledi. 6 Aralık seçimleri öncesinde TDP’ye yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Öztabay, özellikle ilk kez siyasette sorumluluk üstlenmek isteyen, donanımlı ve vizyon sahibi kadın aday adaylarının varlığından gurur duyduğunu belirtti. Öztabay, TDP’nin hedefinin insan haklarını, liyakati, eşitliği ve sosyal adaleti esas alan, herkes için yaşanabilir bir ülke yaratmak olduğunu kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Avukat Ayşe Öztabay, Kuzey Kıbrıs Web TV’de Seval Oyaltan’ın konuğu olduğu programda, TDP’nin 6 Aralık seçimlerine yönelik hazırlıklarını, aday adaylığı sürecini, kadınların siyasetteki yerini, cinsiyet eşitliği politikalarını ve sosyal hukuk devleti hedeflerini değerlendirdi.

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasının demokratik ve çağdaş bir toplumun temel gerekliliklerinden biri olduğunu belirten Öztabay, TDP’nin eşitliği yalnızca kadınların siyasette temsil edilmesiyle sınırlı görmediğini, hayatın bütün alanlarını kapsayan bir dönüşümü hedeflediğini ifade etti.

“Topluma hizmet edecek, liyakatli isimlerle yola çıkıyoruz”

TDP’nin aday adaylığı sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Öztabay, partinin topluma hizmet etme sorumluluğunu üstlenmeye hazır, liyakatli ve vizyon sahibi isimlerle seçimlere hazırlandığını söyledi.

“Toplumcu Demokrasi Partisi bu dönem aday bulma ve adaylarını belirleme noktasında hiç sorun yaşamadı” diyen Öztabay, siyasette temel ölçütün kişisel beklentiler değil, topluma sunulacak hizmet, bilgi birikimi ve kamu yararı olması gerektiğini vurguladı.

Topluma doğru hizmet sunabilecek, ülkenin hak ve menfaatlerini koruyacak ve kamu yararını önceleyecek insanları bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Öztabay, TDP bünyesinde bu sorumluluğu üstlenmeye istekli çok sayıda aday adayı bulunduğunu ifade etti.

Öztabay, aday sıralamasının 18 Ekim’de gerçekleştirilecek kurultayda belirleneceğini, bu sürecin ardından partinin seçim kadrosunun kamuoyuna tanıtılacağını kaydetti.

“Kadınların siyasette sorumluluk üstlenme isteğinden gurur duyuyorum”

Kadınların siyasete katılımına özel önem verdiklerini belirten Öztabay, özellikle ilk kez siyasi sorumluluk üstlenmek isteyen kadınların bilgi birikimi, donanımı ve vizyonunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Siyaset sahnesinde ilk kez yer almak isteyen ancak toplumsal konulara hâkim, kendisini yetiştirmiş ve ülkenin geleceğine katkı koymaya hazır kadınların TDP çatısı altında aday adaylığı sürecine katılmasının önemli olduğunu ifade eden Öztabay, bu ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kadınların sahip oldukları bilgi, deneyim ve yeteneklerle ülkenin geleceğinde söz sahibi olmalarının önemine işaret eden Öztabay, siyasetin toplumun bütün kesimlerini temsil eden bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı.

Kadınların siyasette sorumluluk üstlenmeye istekli olmasının toplumsal gelişim açısından değerli olduğunu belirten Öztabay, kadınların karar alma süreçlerinde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

“Kadınlar hayatın her alanında eşit söz sahibi olmalı”

Cinsiyet eşitliğinin TDP’nin temel siyasi öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Öztabay, kadınların yalnızca seçim dönemlerinde gündeme gelen bir unsur olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kadınların siyasetten bürokrasiye, yerel yönetimlerden iş dünyasına, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda eşit fırsatlara ulaşabilmesinin önemini vurgulayan Öztabay, eşit temsilin gerçek anlamda sağlanabilmesi için kadınların karar alma süreçlerine de etkin biçimde katılması gerektiğini ifade etti.

TDP’nin cinsiyet eşitliği yaklaşımının yalnızca kadınların sayısal temsilini artırmakla sınırlı olmadığını belirten Öztabay, kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklerin giderilmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve hak temelli politikaların yaygınlaştırılmasını önemsediklerini kaydetti.

Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda güçlendirilmesinin toplumun bütününün gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Öztabay, eşitliğin devlet yönetiminden günlük yaşama kadar her alanda benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

“Cinsiyet eşitliği eğitim müfredatına girmeli”

TDP’nin cinsiyet eşitliği konusunda somut politikalar geliştirdiğini belirten Öztabay, bu alandaki en önemli adımlardan birinin eğitim olduğunu söyledi.

Cinsiyet eşitliği bilincinin çocukluk döneminden itibaren kazandırılması gerektiğini ifade eden Öztabay, TDP tarafından hazırlanan cinsiyet eşitliği müfredatının bütün yaş gruplarına uygun şekilde eğitim sistemine dâhil edilmesini savunduklarını belirtti.

Öztabay, “Toplumcu Demokrasi Partisi’nin hazırlamış olduğu cinsiyet eşitliği müfredatının her yaş grubuna uygun şekilde eğitim müfredatına yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Eşitlik anlayışının yalnızca yasalarla değil, eğitim ve toplumsal bilinçle de güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztabay, kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu bir toplumsal yapının oluşturulmasında eğitimin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ödüllere sahip eski TDP Başkanı Mine Atlı’nın da bu politikalara katkı koyduğunu belirten Öztabay, TDP’nin cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir birikime ve uzman kadroya sahip olduğunu söyledi.

“Eşitlik yalnızca söylemde kalmamalı”

Cinsiyet eşitliğinin yalnızca siyasi açıklamalarda gündeme getirilmesinin yeterli olmadığını belirten Öztabay, kadınların eşit haklara ve fırsatlara erişimini sağlayacak politikaların hayatın her alanına yansıtılması gerektiğini vurguladı.

TDP’nin yaklaşımının kadınların eğitim ve çalışma yaşamındaki fırsatlarının geliştirilmesini, siyasi ve idari karar mekanizmalarındaki temsillerinin güçlendirilmesini ve ayrımcılıkla mücadele edilmesini kapsadığını ifade eden Öztabay, eşitliğin toplumsal gelişmenin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu hatırlatan Öztabay, kadınların sahip oldukları potansiyeli ortaya koyabilecekleri, eşit fırsatlarla toplumsal yaşama katılabilecekleri bir düzenin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Kadınların yalnızca temsil edilen değil, toplumsal yaşamın her alanında karar veren, üreten ve yönetime katkı koyan bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çeken Öztabay, TDP’nin eşitlik politikalarının bu anlayış temelinde şekillendiğini belirtti.

“Her alanda insan hakları odaklı bir planımız var”

TDP’nin yalnızca kadın haklarına değil, insan haklarıyla bağlantılı bütün toplumsal alanlara yönelik politikalar geliştirdiğini belirten Öztabay, çevrenin korunmasından çocuk haklarına, eğitimde fırsat eşitliğinden sosyal adalete kadar geniş bir vizyona sahip olduklarını söyledi.

Öztabay, “Biz bu toplumda yaşayan her canlı için bir planımız olduğunu söylüyoruz. Çevreyi konuşacaksak çevre için, kadını konuşacaksak kadın için, çocuğu konuşacaksak çocuk istismarının önlenmesi ve çocukların eşit haklarla eğitim alabilmesi için bir vizyonumuz var” ifadelerini kullandı.

İnsan haklarını esas alan bir yönetim anlayışının toplumun bütün kesimlerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Öztabay, TDP’nin sosyal adalet, eşitlik ve kamu yararı temelinde politika üretmeye devam ettiğini belirtti.

Çocukların korunması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi, çevresel değerlerin korunması ve herkesin temel haklardan eşit biçimde yararlanabilmesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Öztabay, TDP’nin toplumsal sorunlara bütüncül bir anlayışla yaklaştığını kaydetti.

“Toplumsal sorumluluk anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz”

TDP’nin siyasi mücadelesini kişisel makam beklentilerinden uzak, toplumsal sorumluluk anlayışıyla sürdürdüğünü belirten Öztabay, partinin Meclis dışında bulunduğu dönemlerde de haksızlıklara ve sosyal adaletsizliklere karşı mücadele ettiğini söyledi.

TDP’nin toplumsal sorunları yalnızca seçim dönemlerinde gündeme getirmediğini ifade eden Öztabay, ülkenin ihtiyaçlarına çözüm üretme sorumluluğunu her koşulda taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Toplumda yaşanan hayal kırıklıklarının, sosyal adaletsizliklerin ve ülkenin onuruyla bağdaşmadığını düşündükleri uygulamaların karşısında durduklarını belirten Öztabay, TDP’nin siyasi anlayışının temelinde toplumsal mücadele ve kamu yararının bulunduğunu vurguladı.

Partinin temel yaklaşımının toplumsal sorunları doğru tespit etmek, çözüm yolları geliştirmek ve kamu yararını savunmak olduğunu belirten Öztabay, siyasetin bir makam arayışı değil, topluma karşı sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

“Hedefimiz herkes için yaşanabilir bir ülke”

TDP’nin önceliğinin sosyal hukuk devletini güçlendirmek, herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamak ve insan haklarını temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak olduğunu belirten Öztabay, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

“Tek hedefimiz halka doğru hizmet verebilmek, sosyal hukuk devletine nasıl daha fazla yaklaşabileceğimizi ortaya koymak ve herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak” diyen Öztabay, toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir ülke yaratmak istediklerini ifade etti.

İnsan hakları ve sosyal adalet temelinde bir ülke yaratmanın kolay olmadığını ancak bu hedef doğrultusunda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Öztabay, toplumun geleceğine karşı sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

Öztabay, “Bu yol kolay değil ama yürüyeceğiz. Çünkü niyetimiz bu. Bu ülkede doğduysak ve niyetimiz bu ülkede ölmekse, bu süre zarfında herkes için yaşanabilir bir ülke yaratmak, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız” dedi.

TDP’nin eşitlik, sosyal adalet, liyakat ve insan haklarını esas alan siyaset anlayışını Meclis’e güçlü bir temsile taşımayı hedeflediğini belirten Öztabay, kadınların her alanda güçlendiği, çocukların eşit fırsatlarla büyüdüğü, çevrenin korunduğu, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin güvence altına alındığı ve toplumun bütün kesimlerinin haklarının gözetildiği bir ülke için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.