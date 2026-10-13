Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın için yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Açıklamada, yarın 11.00 ile 17.00 saatleri arasında sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli 21 - 50 kg/m² olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.