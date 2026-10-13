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Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nden etkili yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın için yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Dairesi, yarın için yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Açıklamada, yarın 11.00 ile 17.00 saatleri arasında sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli 21 - 50 kg/m² olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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